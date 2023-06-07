Wat je moet weten over hardlopen op de loopband vs. buiten

"Een loopband is een geweldige trainingstool en erg handig om te hebben", zegt Jeffers. Hij voegt eraan toe dat het grootste voordeel van hardlopen op een loopband vaak is dat ze in een ruimte met klimaatbeheersing staan en je er variabelen zoals snelheid en hellingshoek mee kunt instellen, iets wat buiten meestal niet mogelijk is.

Hardlopen op een loopband vergt ook minder van je botten en gewrichten: het vangt schokken beter op en heeft daardoor een lagere impact dan buiten hardlopen. Je kunt de loopband na een training ook voor actief herstel gebruiken.

Hardlopen op een loopband vraagt minder van je gewrichten omdat je op een vlakke, gelijkmatige ondergrond loopt. Ook zorgt de mechanische structuur van de band voor een lagere impact op je lichaam vergeleken met buiten hardlopen, zegt Jou. Hij voegt eraan toe dat hardlopen op een loopband een goede optie is als je van een blessure moet herstellen of last van disfunctie of pijn in je gewrichten hebt.

Als je een hart-/vaatziekte, evenwichtsproblemen of last van duizeligheid hebt, of van een operatie of blessure in het onderlichaam moet herstellen, vraag dan aan een arts of gezondheidsprofessional of hardlopen op een loopband wel geschikt voor je is, zegt Jou.

Hardlopen op een loopband wordt beschouwd als een activiteit met een lage impact, maar individuele factoren zoals slecht passende schoenen, bestaande gezondheidsproblemen en je looptechniek kunnen de kans op blessures beïnvloeden, aldus Jou.

Je kunt blessures zoals een lopersknie, shin splints, stressfracturen, achillespeesontsteking, fasciitis plantaris en disbalans in de spieren erger maken vanwege het repetitieve karakter en de geringe variëteit van het terrein op de loopband vergeleken met buiten hardlopen, aldus Jou.

Het kan ook nuttig zijn voor beginnende hardlopers om op een loopband te beginnen omdat ze dan de helling, intensiteit en snelheid aan hun niveau kunnen aanpassen. Dit maakt het makkelijker om een consistente snelheid aan te houden en ervaring met intervaltrainingen op te doen, zegt Jou. En omdat je in een gecontroleerde omgeving traint, kun je al je energie in je work-out stoppen zonder te piekeren over onvoorspelbare externe factoren zoals het weer. Theoretisch gezien levert dit dus betere work-outs op, voegt Jou eraan toe.

Aan de andere kant is het oppervlak van de loopband vlak en gelijkmatig, wat betekent dat sommige spiergroepen op een loopband minder intensief worden getraind dan wanneer je buiten loopt. Omdat het lopen op een loopband vrij lineair en stabiel is, ben je mogelijk minder goed voorbereid om buiten op oneffen terrein te lopen. Bestudeer voordat je naar buiten gaat eerst de toestand van de ondergrond, de hoogteverschillen en de buitentemperatuur.

Buiten op straat en op paden is de ondergrond nooit helemaal vlak en egaal – je moet opletten waar je je voeten neerzet. De stabiliserende spieren in je enkels en voeten, waaronder de tibialis anterior (aan de voorkant in je scheenbeen), kuitspieren en heupabductoren en -adductoren worden op gevarieerd terrein anders gebruikt dan wanneer je op een loopband loopt.

"Hoewel binnen op een loopband hardlopen een goed startpunt is voor beginnende hardlopers, moet je buiten op afwisselend terrein meer spieren aanspreken – met name in de benen – om je lichaam stabiel te houden", zegt Jou.

Mensen die alleen op een loopband hardlopen, hebben vaak onderontwikkelde hamstrings, bilspieren, kuitspieren, heupstabilisatoren en ad-/abductoren (de spieren waarmee je je benen zijwaarts heen en weer kunt bewegen). Dit komt vooral omdat de ondergrond op een loopband zo vlak en gelijkmatig is, volgens Jeffers.

Als je veel op een loopband loopt kun je te maken krijgen met bepaalde factoren zoals stijve heupflexoren vanwege de repetitieve voorwaartse beweging, zwakke bilspieren en minder activatie in de core vanwege het gebrek aan variatie en geringe noodzaak om je lichaam stabiel en in evenwicht te houden. Al deze factoren kunnen een disbalans in je spieren veroorzaken of verergeren, en tot bijvoorbeeld het 'Lower Body Cross Syndrome' leiden, zegt Jou.

Om je loopbandinspanningen te verhogen en meer van je spieren te vragen zoals je dit buiten zou doen, kun je de hellingshoek aanpassen en bijvoorbeeld op 1.0 instellen, zegt Jason Machowsky, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist, erkend diëtist en sportfysioloog.