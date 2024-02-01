Nike Black Friday Deals voor heren 2025(403)

Nike Gato
30% korting
Nike Court Vision Low
30% korting
Nike Tech
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Unlimited
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Victori One
50% korting
Nike LD-1000
Bestseller
30% korting
Nike Icon Air Max 90
30% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Savaleos
50% korting
Nike Mercurial Superfly 10 Academy 'Kylian Mbappé'
50% korting
Nike Club
50% korting
Nike Tech
Bestseller
30% korting
Nike Miler Breathe
Gerecyclede materialen
30% korting
Nike Court Vision Low
30% korting
Nike Club
50% korting
Nike Phantom GX 2 Elite
50% korting
Nike Therma-FIT
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
50% korting
Nike Sphere
40% korting
Nike Sportswear
50% korting
Nike Zoom Vomero 5
40% korting
Nike Phantom GX 2 Elite
50% korting
Nike Phantom Luna 2 Elite
40% korting
Nederland (herenelftal) 2024/25 Match Thuis
Gerecyclede materialen
20% korting
Nike Mercurial Vapor 16 Academy 'Kylian Mbappé'
50% korting
Nike Club
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Primary
Gerecyclede materialen
50% korting
Jordan London
40% korting
Nike Gato
50% korting
Nike Therma Sphere
40% korting
Nike Spark Lightweight
28% korting
Nike Phantom Luna 2 Pro
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Tiempo Legend 10 Academy
Gerecyclede materialen
30% korting
Nike Tiempo Legend 10 Academy
Gerecyclede materialen
50% korting
Nike Spark Lightweight
50% korting
Nike Air Zoom Spiridon PRM
50% korting
Nike Air Zoom Spiridon Cage 2
50% korting
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Air Pegasus Wave
50% korting
Nike Unicorn
50% korting
Nike Academy Winter Warrior
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Unlimited
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Sportswear
40% korting
Nike Phantom 6 Low Academy
30% korting
Nike
50% korting
Paris Saint-Germain Strike Vierde
Gerecyclede materialen
40% korting
Nike Field General
30% korting
Nike Unicorn
Gerecyclede materialen
50% korting

Nike Black Friday deals voor heren 2025: krijg meer voor minder

Sinds 1964 zijn we geobsedeerd door één doel: sporters in elke discipline in staat stellen hun doelen te bereiken en ze vervolgens te verpletteren. Van beginnende hardlopers tot supersterren in de racketsport: wij hebben de gear die je nodig hebt om je dromen waar te maken. En in de Nike Black Friday sale voor heren krijg je alles ook nog eens voor minder.


Boordevol innovatieve technologie


Bij onze Nike Black Friday deals voor heren vind je kleding met Nike Dri-FIT technologie, die perfect is als de temperatuur stijgt. De slimme microvezelconstructie voert namelijk zweet weg van de huid en verspreidt het gelijkmatig over het oppervlak van de stof. Hierdoor verdampt het sneller, zodat je koel en droog blijft, hoe intensief je ook traint. De stof wordt uitgebreid getest in onze laboratoria. Zo weten we zeker dat de kwaliteit ervan net zo lang meegaat als het kledingstuk zelf, zodat jij altijd en overal tot het uiterste kunt gaan.


Bij ons staat jouw comfort op de eerste plaats


In onze Nike Black Friday sale voor heren vind je sportkleding die de hele dag door comfortabel zit. Superstretchy en lichte stoffen bewegen met je mee, of je nu warmloopt op de atletiekbaan of je team aanmoedigt vanaf de bank. Elastische taillebanden en verstelbare trekkoorden zorgen voor de perfecte pasvorm, die ook perfect blijft als je in beweging bent. Op koudere dagen kies je voor een sweatshirt of top met rits van Nike Tech Fleece. De uitzonderlijk zachte, geborstelde textuur houdt warmte vast en is extreem compact, zodat het kledingstuk nooit in de weg zit.


Het perfecte item voor elke trainingsgarderobe


Of je nu hard traint of heerlijk achterover leunt, we hebben sportkleding waarin je er net zo goed uitziet als je je voelt. Daarom vind je enorm veel verschillende stijlen in de Nike Black Friday deals voor heren. Met opvallende prints en felle kleuren maak je tijdens de training een statement. Houd je meer van monochroom? Neutrale tinten zijn gemakkelijk te combineren met de rest van ons uitgebreide assortiment. Ruime pasvormen zijn ideaal voor gelaagde outfits, terwijl nauwsluitende pasvormen zorgen voor een gestroomlijnde look.


Sportaccessoires die je doelen ondersteunen


Of je nu traint op de sportschool, de tennisbaan of het voetbalveld, je hebt de juiste kleding nodig om de uitdaging aan te gaan. Zoals ondersteunende, flexibele sokken die je voeten comfortabel houden of een ademende katoenen pet die je ogen beschermt bij zonnig weer. Onze sporttassen en rugzakken bieden voldoende ruimte om je kleding, schoenen en tech in op te bergen. Ze zijn gemaakt van stoffen die je gemakkelijk kunt schoonmaken, zodat ze voor elk gebruik weer fris zijn.


Jij hebt alles in de hand met praktische details


Bij Nike weten we dat bij topprestaties de details het verschil maken. Daarom hebben we juist daar bij elk kledingstuk over nagedacht. Dan hebben we het over zakken met rits voor het opbergen van je spullen. En over reflecterende elementen voor extra zichtbaarheid bij weinig licht. Onze tassen met handige handgrepen pak je makkelijk op als het tijd is om te gaan sporten of naar je werk te gaan. Platte naden beschermen tegen irritatie, zodat je er langer voor kunt gaan. Met de duurzame materialen in onze Nike Black Friday sale voor heren help je ook de planeet te beschermen. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van plastic flessen, oude tapijten en visnetten. Het maakt allemaal deel uit van Nike's Move to Zero programma, onze missie om onze CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Als je je wilt aansluiten bij onze missie, zoek dan naar kledingstukken met het label 'Duurzame Materialen'.