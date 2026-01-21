Nike Black Friday Jordan sale: speel nóg beter
Ontdek een assortiment aan kleding, schoenen en accessoires dat klaar is om te presteren in de Black Friday Jordan sale van Nike. Er is iets te vinden voor de hele familie, dus voor mannen, vrouwen en kinderen. Wil je een nieuw paar schoenen? Gestroomlijnde, lage modellen zorgen voor flexibiliteit, vrijheid en een lichtgewicht gevoel. Hoge modellen bieden extra steun rond de enkel en beschermen je wanneer je over het veld loopt. En modellen met Nike Air demping zijn ontworpen voor comfort, de hele dag door.
Als het over kleding gaat, weten we dat je je net zo goed wil voelen als je eruitziet. Daarom vind je in onze Nike Black Friday Jordan uitverkoop kleren in ademende stoffen met klassieke pasvormen. Lichtgewicht T-shirts met het iconische Jordan silhouet erop zijn ideaal voor trainingen bij warm weer. Op een kille ochtend trek je dan weer een hoodie met een fleece voering en een relaxte pasvorm aan. Pufferjacks met knusse doorgestikte vlakken en een waterafstotende finish houden je warm en droog, wat het weer ook brengt.
Wanneer de temperatuur stijgt, zijn de Nike Black Friday Jordan deals op shirts met Nike Dri-FIT technologie een goede keuze. Deze innovatieve stof voert het zweet weg van de huid en verdeelt het over het hele kledingstuk, waardoor het snel kan verdampen. Het resultaat? Jij blijft langer fris en droog. Op zoek naar hoogwaardige broeken of shorts? In onze Nike Black Friday Jordan sale vind je alles van lichte geweven modellen tot zachte joggers. Maak je look af met verstelbare petten en omkeerbare vissershoedjes, die je beschermen tegen de zon én de regen. Op weg naar de fitness of gewoon een weekendje weg? In een ruime Jordan reistas berg je gemakkelijk al je spullen op.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe met ons mee en zoek in de Nike Black Friday Jordan sale naar items met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.