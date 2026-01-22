Nike Black Friday deals voor kinderen 2025: elke dag comfortabel de deur uit
Of je kinderen nu schoolgym hebben of naar de speeltuin gaan, je vindt alles om ze in beweging te houden in de Nike Black Friday kindercollectie. We hebben het over ademende shirts, verende schoenen en handige accessoires. Zo wordt hun volgende sportieve uitdaging nóg leuker. Door alle innovaties zit Nike sportkleding de hele dag lekker. Neem bijvoorbeeld onze Nike Dri-FIT technologie. Die voert zweet af van de huid, zodat het sneller verdampt. Zo blijven kinderen fris en droog. Bij kouder weer kies je voor kleding van Therma-FIT stof. Die houdt de natuurlijke lichaamswarmte vast en voelt lekker licht aan. Zo kunnen kinderen altijd sporten, weer of geen weer.
Kijk ook eens naar kinderschoenen op Nike Black Friday. Onze schoenen met korting voor kids zijn van dezelfde pro-kwaliteit als de modellen voor volwassenen. Zo kunnen alle leeftijden op hun best presteren. Kies tijdens de Nike Black Friday sale voor kindersneakers met verend foam in de tussenzool. Daarop komen ze zachter neer als ze rennen en springen. Door de gripvaste profielzool kunnen kinderen makkelijk draaien en zelfverzekerd bewegen, zelfs op een gladde ondergrond. En met de stevige sluiting blijven de schoenen goed zitten, zelfs bij de snelste bewegingen. Waar je ook voor kiest, op alles in de collectie staat de iconische Nike Swoosh als bewijs van kwaliteit.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan op Nike Black Friday voor kinderkleding of -schoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.