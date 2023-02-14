4 oefeningen voor enkelmobiliteit, volgens de experts

Experts leggen uit waarom oefeningen voor enkelmobiliteit je work-outs kunnen verbeteren
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Plus vier basisoefeningen voor enkelmobiliteit die sterkere, veiligere work-outs stimuleren.
Enkelmobiliteit legt de basis voor hoe je hele lichaam beweegt, aanvoelt en presteert.
Het maakt tenslotte niet uit of je hardloopt, wandelt, fietst of squat in de sportschool, het enige wat tussen jou en de grond zit, zijn je voeten (en schoenen!). En je enkel is de link die je voeten verbindt met de rest van je lichaam, zegt Audra Wilson, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist.
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Hieronder leggen experts uit wat enkelmobiliteit is, waarom het belangrijk is en wat de beste enkelmobiliteitsoefeningen zijn voor krachtige en veiligere work-outs.
Wat is enkelmobiliteit?
Enkelmobiliteit is het totale plaatje van hoe de enkel beweegt tijdens activiteit, aldus Louis Howe, PhD, MSc, onderzoeker en docent aan de Universiteit van Essex op het gebied van enkelmobiliteit en -revalidatie.
Zes bewegingen die samen de enkelmobiliteit vormen
- Dorsaalflexie: je voet buigen richting je lichaam
- Plantairflexie: je voet van je lichaam af wijzen
- Inversie: je voet naar binnen kantelen, naar de middellijn
- Eversie: je voet naar buiten kantelen, weg van de middellijn
- Mediale rotatie: de voorkant van je voet naar binnen draaien, naar de middellijn
- Laterale rotatie: de voorkant van je voet naar buiten draaien, weg van de middellijn
Het is belangrijk te weten dat flexibiliteit weliswaar de mobiliteit beïnvloedt, maar dat het twee verschillende concepten zijn. Flexibiliteit is een maat voor hoe goed spieren zich ontspannen en stretchen. Bij mobiliteit wordt daarentegen naar het hele gewricht gekeken en nagegaan hoe het in het dagelijks leven beweegt.
Veel factoren naast spierflexibiliteit, zoals leeftijd, biologisch geslacht en bewegingsgeschiedenis, beïnvloeden hoe je enkel beweegt. Mobiliteit hangt ook af van hoe je gewricht is opgebouwd en van de sterkte en elasticiteit van de omliggende weefsels, aldus Howe. Deze omvatten zowel spieren als ligamenten, pezen en bindweefsel.
Drie voordelen van enkelmobiliteit
Het verbeteren en onderhouden van een gezonde enkelmobiliteit kan je risico op blessures aan het onderlichaam verminderen, je helpen meer uit je work-outs te halen, en je sportprestaties verbeteren.
1.Minder risico op blessures
Hoe goed je enkel beweegt is een belangrijke voorspeller van toekomstige enkelblessures, aldus Wilson.
Uit onderzoek blijkt dat het gewricht tijdens het wandelen krachten opvangt van ongeveer vijf keer je lichaamsgewicht en tijdens het hardlopen tot 13 keer je gewicht. Gezonde mobiliteit beschermt het gewricht tegen deze krachten. Het zorgt er ook voor dat het gewicht op een gezonde manier over het enkelgewricht wordt verdeeld, zegt Natalie Sampson, fysiotherapeut, fysiotherapeut.
Maar een gezonde enkelmobiliteit verlaagt ook het risico op een heleboel blessures aan het onderlichaam, aldus Wilson.
Want wanneer de bewegingsmogelijkheden van je enkel beperkt zijn, moeten andere gewrichten in de kinetische keten (de musculoskeletale schakels die je tenen verbinden tot aan de bovenkant van je hoofd) dat compenseren, geeft Wilson aan. En uit onderzoek is gebleken dat slechte mobiliteit van de enkel een hoger risico op knie-, hamstring- en heupblessures met zich meebrengt.
2.Snellere runs
Het verbeteren van de enkelmobiliteit kan je hardloopprestaties ten goede komen. Terwijl je je afzet, moeten drie belangrijke gewrichten zich strekken: de heup, de knie en de enkel. Deze beweging wordt ook wel een triple extension genoemd.
Die strekking van de enkel verhoogt de kracht die je op de grond uitoefent, en de kracht die je produceert, aldus Wilson. Het verkleint de hoek tussen je scheenbeen en de grond. Daardoor kom je met elke stap vooruit.
Voorbeeld: probeer maar eens hard te lopen op je hielen. Hoe ging dat? Waarschijnlijk niet erg vlug. Sta dan stil en plantarflex (strek) je enkel snel, zodat je jezelf door de bal van je voet van de grond af kan zetten. Waarschijnlijk kwam je wat van de grond af.
Het is een kleine beweging, maar het optimaliseren van dit bewegingsbereik maakt het verschil voor iedereen die een persoonlijk hardlooprecord wil vestigen (of hun snelheid wil verbeteren).
3.Een betere vorm krijgen
Door goed te bewegen, kun je het maximale uit elke oefening halen.
De squat is daar een voorbeeld van. Tijdens de neerwaartse fase van een squat moet de enkel dorsaalflexen (denk: schenen naar tenen). Door die beweging kunnen de schenen een hoek naar voren maken en de dijen parallel komen met de vloer.
Als je enkels niet volledig kunnen dorsaalflexen, kun je waarschijnlijk niet bij elke rep zo ver zakken zonder achterover te vallen, zegt Wilson. Daardoor krijgen je squats wellicht geen optimale work-out. Dit komt omdat ondiepe squats min of meer een heupscharnier zijn, en de beweging minder spiervezels aanwakkert. Let op, spanning in de kuiten kan ook de diepte van een squat in de weg staan.
Om deze reden dragen sommige krachttrainingsatleten speciale schoenen voor gewichtheffen tijdens squats. Deze schoenen hebben stevige, verhoogde hakken die dorsaalflexie nabootsen door de schenen verder naar de tenen te laten bewegen. Het laat ook gespannen achillespezen en kuiten ontspannen. Daardoor kan iemand laag squatten.
Als je merkt dat je schoenen het onbelemmerd bewegen van je enkel in de weg staan, overweeg dan om ze uit te doen.
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Enkelmobiliteitstest
Het meest voorkomende probleem met de mobiliteit van de enkel is een gebrek aan dorsaalflexie, aldus Howe. Controleer de jouwe met deze thuistest. Het is wel altijd een goed idee om, voordat je thuis een mobiliteitscheck doet, contact op te nemen met je dokter, fysiotherapeut, gecertificeerde personal trainer of krachttrainer.
- Trek je schoenen uit. Ga met je gezicht naar een muur staan en kniel met één knie op de grond. Zet de andere voet stevig op de grond.
- Zorg ervoor dat de grote teen van de voet die stevig op de grond staat vijf centimeter van de muur af staat.
- Verplaats je gewicht naar voren en probeer met je knie de muur te raken.
- Herhaal dezelfde beweging met je andere been.
Het doel is om met je knie de muur aan te raken én:
- Laat je hak op de grond staan.
- Hou je knie in het verlengde van je tenen en laat hem niet naar binnen klappen.
- Zorg dat je geen pijn hebt.
Als je nu niet al deze vakjes kunt afvinken, vergeet dan niet dat gerichte training kan helpen.
Mobiliteitsoefeningen voor je enkel om te proberen
Het onderzoek van Howe toont aan dat slechts vier weken enkelmobiliteitstraining een wezenlijk verschil kan maken in hoe je beweegt. Overweeg om deze vier bewegingen voor enkelmobiliteit (met dank aan de experts) te integreren in je bestaande work-outroutine. Je hoeft ze niet allemaal tegelijk te doen. Doe er vóór je work-out voor je onderlichaam en cardio eentje als onderdeel van je warming-up. Doe er dan nog een als onderdeel van je coolingdown.
1.Verhoogde excentrische kuitheffingen
Excentrische oefeningen richten zich op het versterken van spieren terwijl ze zich ontspannen, en zijn zeer effectief bij het verbeteren van de beweeglijkheid van gewrichten, aldus Howe. Deze variant gaat een stapje verder met een verhoogd oppervlak. Hiermee kun je je hele bewegingsbereik van de dorsaalflexie versterken. Zo kun je het proberen.
- Ga met je voeten dicht bij elkaar staan op de rand van een laag plateau, zoals een traptrede.
- Ga zo staan dat alleen de voorkant van je voeten op het plateau staan, en je hakken niet.
- Hou beide benen recht en richt je op de bal van je voeten op.
- Pauzeer. Laat dan heel langzaam je hakken zakken, zo ver als je kunt. Let op, deze beweging moet je met beide voeten tegelijk uitvoeren.
- Optioneel: hou je zo nodig vast aan een stevig voorwerp voor je evenwicht.
- Doe 8 reps, 3 sets.
Tip: begin gemakkelijk met deze enkelmobiliteitsoefening. Zodra je merkt hoe je kuiten reageren, kun je meer reps toevoegen of een gewicht vasthouden voor extra weerstand.
2.Lopen op hakken en tenen
Met deze eenvoudige oefeningen train je volgens Wilson de gezondheid van de enkel op een paar manieren. Allereerst zorgen ze ervoor dat je de volledige dorsaalflexie en plantairflexie doorloopt. En ze vereisen je die positie isometrisch vast te houden, terwijl je loopt.
- Ga met je voeten dicht bij elkaar staan en til je tenen op, zodat je op je hakken staat.
- Hou deze positie vast en loop een bepaalde afstand naar voren (bijvoorbeeld naar de andere kant van de kamer).
- Ga nu op je tenen staan.
- Hou deze positie vast en loop een bepaalde afstand naar voren.
Tip: focus op langzaam en beheerst lopen. Dit is geen wedstrijd!
3.Enkelalfabet
Deze eenvoudige oefening doorloopt alle zes beschikbare bewegingspatronen van de enkel, maar is vooral nuttig voor het trainen van een gezonde enkelrotatie, aldus Sampson.
- Ga op de grond zitten met gestrekte benen en een opgerolde handdoek onder je kuiten.
- Gebruik één voet om het alfabet met kleine letters in de lucht te schrijven.
- Herhaal met de andere kant.
Tip: je kunt deze oefening ook zittend in een stoel of aan je bureau doen.
4.Grote-teenstretch
Draai je voet om. De fascia plantaris is een dikke bindweefselband die langs je voetboog naar je hak loopt (hij is ook verbonden met de achillespees). Ontsteking of spanning daar kan je enkelmobiliteit beperken, zegt Wilson. Door je fascia plantaris op te rekken (met deze beweging) kun je dus heimelijk verbeteren hoe je enkel beweegt.
- Ga zitten met één scheen over de dij van je andere been heen.
- Pak je tenen vast en trek de voorkant van je voet voorzichtig zo dicht mogelijk naar je scheenbeen.
- Optioneel: gebruik je andere hand om de voetboog te masseren.
- Adem 60 seconden rustig door
Tip: als je plantaire fasciitis hebt, doe dit dan elke dag 's morgens voordat je uit bed stapt. Op dat moment is de fascia plantaris het meest gespannen.
Tekst: K. Aleisha Fetters, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist