3 wandelwork-outs aanbevolen door trainers

Wandelen kan je gezondheid op veel manieren ten goede komen, maar laten we beginnen met een belangrijke: elke dag meer stappen zetten helpt je langer te leven, zegt de in Los Angeles gevestigde trainer Sierra Nielsen, CPT. Hoe? Wandelen stimuleert de bloedstroom door het lichaam, wat een hele reeks voordelen voor de mentale en fysieke gezondheid met zich meebrengt.

Een verhoogde bloedtoevoer naar de hersenen is bijvoorbeeld gekoppeld aan een betere cognitieve gezondheid en wordt geassocieerd met verbeterde aandacht, geheugen en algehele gezondheid van de hersenen naarmate we ouder worden, zegt Liu. Volgens een rapport van het JAMA Network kan het zelfs het risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer verminderen.

Er zijn ook cardiovasculaire voordelen. “Wandelen versterkt de hartspier en vermindert de stijfheid van de slagaders, waardoor het hart met minder moeite meer bloed kan rondpompen. Dat verlaagt je rusthartslag en vermindert de belasting van de slagaders,” zegt Liu. “Het verbetert ook de doorbloeding van de bloedvaten, waardoor het bloed makkelijker stroomt.”

Omdat dit de druk op de slagaders vermindert, kan wandelen echt gunstig zijn voor mensen met een hoge bloeddruk, vooral als ze het tempo een beetje opvoeren. Een meta-analyse uit 2024 van 1700 onderzoeken onder mensen met hypertensie toonde aan dat stevig wandelen (gedefinieerd als wandelen met een snelheid van ca. 5 km per uur) de bloeddruk verlaagde.

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Wandelen kan ook wonderen doen voor je humeur. “Het is iets waar ons lichaam voor ontworpen is, en dat alleen al geeft rust”, zegt Tang. “Onderzoek toont aan dat wandelen kan helpen om symptomen van angst en depressie te verminderen, en voor veel mensen is het een betrouwbare manier om je stemming te verbeteren.”

Dit geldt vooral als je buiten in de natuur loopt, zegt ze. “Buiten zijn in een natuurlijke omgeving geeft perspectief. Studies laten zien dat mensen minder last hebben van piekeren en repetitieve, angstige gedachtecirkels. Het haalt je aandacht uit je eigen hoofd en richt die op de wereld om je heen, wat veel mensen als rustgevend, verhelderend en mentaal verfrissend ervaren.”

Bovendien heb je waarschijnlijk gemerkt dat je je gewoon beter voelt als je meer loopt. “Ons lichaam is geëvolueerd om regelmatig te bewegen, niet om lange tijd te zitten. Daarom voelen mensen zich vaak stijf of hebben ze last van pijn als ze veel zitten”, zegt Tang.

Dit geldt vooral voor mensen met bepaalde ontstekingsaandoeningen. “Mensen met gewrichtsklachten of artritis worden door zorgverleners vaak aangemoedigd om actief te blijven, en wandelen is meestal de meest realistische optie. Het is het klassieke idee van ‘beweging is smeerolie’ – eenvoudige beweging die je consequent volhoudt,” zegt Tang.