Volgens zowel Dodds als Woods kun je je optimale tempo het beste bepalen met een time trial op een vast parcours. Het is goed om zo'n time trial steeds aan het begin van een seizoen of trainingscyclus te doen, oftewel elke keer dat je begint te trainen voor een nieuwe wedstrijd of een nieuwe afstand.

De exacte afstand van een time trial kan variëren, afhankelijk van je coach of het type wedstrijd waar je voor traint. Of misschien ben je helemaal niet voor een wedstrijd aan het trainen. Geen probleem, ook voor recreatieve runs is het goed om je optimale tempo te bepalen. Woods zegt dat ze haar atleten een time trial van 3 kilometer adviseert (7,5 ronde op een 400-meterbaan), en Dodds beveelt een trial aan van 3,5 of 5 kilometer (12,5 ronde op de baan).

Wat de afstand van je time trial ook is, er is één gouden regel: de run moet langer zijn dan 1,5 kilometer. Woods geeft aan dat een kortere afstand "te weinig informatie" geeft om je conditie te kunnen beoordelen. Maar voor beginnende hardlopers is 1,5 kilometer een prima afstand om mee te starten.

Hoe doe je een time trial? Volgens Woods moet je de vastgestelde afstand zo snel en zo goed als je kunt afleggen. Zorg ervoor dat je aan het eind van je trial je finishtijd registreert. Gebruik een tempocalculator om op basis van deze tijd je tempo te berekenen. Aan de hand van je finishtijden geeft de calculator niet alleen je optimale tempo aan voor bijvoorbeeld een (halve) marathon, maar berekent deze ook een optimaal tempo voor verschillende typen trainingruns, zoals herstelruns of temporuns. En voor een beginnende hardloper is de tempocalculator heel handig om te berekenen wat je streeftempo is als je geleidelijk meer kilometers gaat maken.

Bedenk wel dat een tempocalculator alleen een hulpmiddel is bij het inschatten van een tempo waar jij je goed bij voelt. Het is daarom altijd belangrijk om je niet op één tempo te fixeren. Want je herstelrun (of zelfs je temporun) zal niet elke dag even snel zijn. Hardlopen met een hartslagmeter kan je ook helpen te bepalen welke herstelsnelheid voor jou op een bepaalde dag het beste is.

