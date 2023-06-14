3 work-outs op de atletiekbaan die je snelheid helpen verbeteren

Lange aerobe runs op een consistent tempo waarop je op je gemak een gesprek kunt voeren zijn een must als je je aerobe conditie wilt verbeteren, maar korte, uitdagendere work-outs zijn net zo belangrijk.

Snelheidstraining is een vorm van krachttraining. In korte intervals hardlopen op een hoog tempo (denk aan sprints en tempowork-outs) is een vorm van anaerobe inspanning waarbij je snelle spiervezels worden geactiveerd, die bijdragen aan explosief vermogen. Bij anaerobe training worden koolhydraten afgebroken zonder zuurstof.

Als je je anaerobe capaciteit vergroot, raken je spieren minder snel vermoeid. Work-outs op de atletiekbaan of snelheidstraining zijn dus heel geschikt als je sterker wilt worden.

Omdat je bij work-outs op de atletiekbaan meestal korte, intense stukken hardloopt, wordt elke interval gevolgd door een lange rustperiode, zodat je kunt bijkomen voor de volgende interval. Door die rust te nemen, kun je de hele work-out lang een consistente inspanning leveren. Snelheidstraining vertoont veel gelijkenissen met HIIT, aangezien work-outs op de atletiekbaan ook vaak worden opgedeeld in blokken van inspanning en rust.