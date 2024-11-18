BEBE VIO

Voor Bebe Vio bestaan er geen grenzen. Winnen kreeg door haar een nieuwe definitie toen ze de beste roelstoelschermer ter wereld werd. Deze Italiaanse atlete is een voorvechter van verandering.

Laatste update: 7 augustus 2026
Leestijd: 4 min.
Nike atlete: Bebe Vio

Bebe Vio

Discipline: schermen
Nationaliteit: Italiaanse
Geboren: 4 maart 1997

"Mijn grootste daad van verzet is mijn terugkeer naar het schermen. Mensen zeiden dat ik dat niet zou kunnen, maar ik weigerde dat te geloven."


Als drievoudig Europees kampioen, viervoudig wereldkampioen en tweevoudig paralympisch kampioen is Bebe een enorm krachtige voorvechter van body positivity en inclusiviteit. Haar stijl weerspiegelt haar karakter bij het schermen: elegant, sober, atletisch.

Work-outs voor iedereen

Doe mee met fitnesstrainer Courtney Fearon in onze serie full-body work-outs. Ze zijn ontwikkeld voor iedereen en voor ieder lijf. Ga naar de Nike Training Club app, scan de QR-code en kom in beweging.

Nike atlete: Bebe Vio

Work-outs voor iedereen

Doe mee met fitnesstrainer Courtney Fearon in onze serie full-body work-outs. Ze zijn ontwikkeld voor iedereen en voor ieder lijf. Ga naar de Nike Training Club app.

Meer Bebe

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    Bebe Vio Academy

    De Bebe Vio Academy, opgezet door Bebe en beheerd door de art4sport association, is een inclusief programma dat gericht is op het samenbrengen van paralympische en olympische sport. Bebe's visie op het creëren van gelijkheid door sport staat hierbij centraal.

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    Nieuwe saamhorigheid

    In de visie van Bebe Vio zal er in de toekomst een verenigde sportwereld zijn, waarin atleten met verschillende capaciteiten allemaal dezelfde kansen hebben tot op het hoogste niveau. Ontdek wat Bebe te zeggen heeft over een betere toekomst voor iedereen.

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    What Are You Working On?

    Wat Bebe bereikt heeft, gaat verder dan sport. Ontdek onze serie waarin we stilstaan bij atleten van over de hele wereld die hun eigen weg gaan en daarbij hun grenzen verleggen.

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Nike atlete: Bebe Vio

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Voor het eerst gepubliceerd: 18 november 2024

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