Zomeroutfits

Nike Club
Nike Club Geweven flowshorts voor heren
Nike Club
Geweven flowshorts voor heren
€ 39,99
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende lichte damesshorts van ripstop met hoge taille
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mod-Cropped oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear
Mod-Cropped oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized lichte damesjack van ripstop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized lichte damesjack van ripstop
€ 69,99
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor heren
Nike Calm 2.0
Slippers voor heren
€ 49,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-overhemd met knoopsluiting voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-overhemd met knoopsluiting voor heren
€ 89,99
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT herenshorts
Gerecyclede materialen
Nike Tech Helios
Dri-FIT herenshorts
€ 79,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV shorts voor heren (25 cm)
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV shorts voor heren (25 cm)
€ 94,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
30% korting
Nike Victori One
Nike Victori One Slippers voor heren
Nike Victori One
Slippers voor heren
€ 37,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized satijnen damestop
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Oversized satijnen damestop
30% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende satijnen shorts met halfhoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
Nike Zenvy Strappy
Sport-bh met vulling en lichte ondersteuning
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor heren
Nike Sportswear
T-shirt voor heren
30% korting
Nike Club
Nike Club Flowshorts van sweatstof voor heren
Bestseller
Nike Club
Flowshorts van sweatstof voor heren
€ 39,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Bestseller
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
€ 64,99
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt voor heren
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Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt voor heren
€ 39,99
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Dri-FIT herentop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Tech Helios
Dri-FIT herentop met korte mouwen
€ 109,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Aansluitende, korte tanktop voor dames
Nike Sportswear
Aansluitende, korte tanktop voor dames
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Tanktop voor dames
€ 49,99
Nike Swift
Nike Swift Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Licht gevoerde sport-bh met complete ondersteuning
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt voor kids
Nike Sportswear
T-shirt voor kids
€ 24,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Pro
2-in-1 Dri-FIT shorts voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
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Nike Pro Fleece
Dri-FIT hoodie met rits over de hele lengte voor meisjes
€ 49,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversized T-shirt voor dames
Nike Sportswear Classic
Oversized T-shirt voor dames
€ 39,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor dames
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopsinglet voor dames
€ 84,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Bestseller
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)
Bestseller
Nike Everyday Cushioned
Crew trainingssokken (6 paar)
€ 24,99
NikeCourt Court collectie
NikeCourt Court collectie Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
NikeCourt Court collectie
Dri-FIT tennisshorts met hoge taille voor dames
30% korting
NikeCourt collectie
NikeCourt collectie Tennistop met ronde hals voor dames
NikeCourt collectie
Tennistop met ronde hals voor dames
30% korting
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Hardloopschoenen voor dames (straat)
Nike Structure Plus
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 179,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT knit trainingsshorts voor heren (13 cm)
Nike N.A.C.
Dri-FIT knit trainingsshorts voor heren (13 cm)
30% korting
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT ADV tennispolo voor heren
Gerecyclede materialen
NikeCourt Slam
Dri-FIT ADV tennispolo voor heren
€ 104,99
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Trainingstanktop heren
Nike Dri-FIT
Trainingstanktop heren
€ 32,99
Nike Par
Nike Par Dri-FIT polo voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Par
Dri-FIT polo voor heren
€ 69,99
Nike Velocity
Nike Velocity Dri-FIT golfshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Velocity
Dri-FIT golfshorts voor heren
€ 59,99
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
€ 159,99
Nike Windrunner
Nike Windrunner Lichte herenjack met halflange rits
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Lichte herenjack met halflange rits
€ 94,99
Nike Windrunner
Nike Windrunner Lichte geweven herenshort
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Lichte geweven herenshort
€ 54,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
€ 54,99
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Hardloopschoenen voor dames (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 42
Hardloopschoenen voor dames (straat)
€ 139,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT ADV Hardlooptop met korte mouwen voor heren
€ 47,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herenschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Herenschoenen
30% korting
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slippers voor kids
Net binnen
Nike Calm 2.0
Slippers voor kids
€ 39,99

Zomeroutfits: gemaakt voor zonnige dagen

Van shirts en korte broeken tot praktische accessoires: onze collectie zomerkleding heeft alles wat je nodig hebt om het maximale uit je training te halen. Denk aan gestroomlijnde kleding in minimalistische, makkelijk te dragen stijlen. Ademende materialen helpen je lekker fris te blijven, terwijl rekbare stoffen je vrij laten bewegen. Voeg daar een paar sneakers met lichte, maar ondersteunende foamdemping aan toe en je bent klaar voor je routine in warm weer.


Hard trainen betekent zweten. Daarom maken we onze zomeroutfits met hoogwaardige materialen, zoals Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert vocht af van je huid, zodat het sneller verdampt en jij fris en comfortabel blijft. Ga voor extra ventilatie met strakke designs met slimme mesh panelen. Die plaatsen we op basis van data van sporters, precies op de plekken waar veel warmte vrijkomt. Zo krijg je voldoende luchtcirculatie waar je die het meest nodig hebt.


Ga je de zon in? De accessoires uit onze collectie zomer-essentials zijn gemaakt voor actieve dagen. Lichte petten beschermen tegen warmte en fel zonlicht. We hebben designs met 4-way stretch en verstelbare sluitingen voor de perfecte pasvorm. Voor outdooravonturen hebben we stevige rugzakken en crossbodytassen die tegen een stootje kunnen. In de vakken berg je je spullen overzichtelijk op, terwijl ritssluitingen alles veilig op z’n plek houden. Om goed gehydrateerd te blijven zijn er ergonomische waterflessen met een ruime inhoud.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor zomerse essentials en zomeroutfits met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.