"Ik heb thuis het schema 'gym strong' van 8 weken gevolgd en ik vind het geweldig. Ook met weinig materiaal (ik had alleen dumbbells, een slamball en een optrekstang) waren de work-outs zo gevarieerd dat ze leuk bleven om te doen.

Deze gratis app is minstens zo goed als andere waarvoor je wel moet betalen. Hij is heel gebruiksvriendelijk en je kunt je trainingsschema per dag, per week, of per 8 weken bekijken. Dit schema heeft me echt gemotiveerd en in conditie gehouden tijdens de lockdown."

"Dit is de beste app voor thuiswork-outs die ik heb kunnen vinden. Je kunt een schema op maat samenstellen op basis van je lengte, gewicht en trainingsdoelen. Je kunt ook aangeven hoe moeilijk je een bepaalde sessie vond, zodat je daarna kunt kiezen uit work-outs die beter bij je passen. Je kunt zelfs je eigen muziek afspelen tijdens de work-outs. Maar wat helemaal gaaf is, is dat het helemaal gratis is."

"Als je beginner bent of nog niet zo gevorderd (maar ook als je wél gevorderd bent) dan is er niks beters. Ik heb deze app sinds ik in februari een nieuwe telefoon kreeg, en ik kan me geen mooier cadeau wensen. Het is heel tof dat je GRATIS hulp en advies krijgt.

Voor mij zijn het opstartschema, het lichaamsgewichtschema en het conditieschema het ALLERBESTE. Het is een mix van cardio en spiertraining, en houdt goed rekening met hoe en hoe goed je je conditie kunt opbouwen. Als je het schema volgt, komt alles wel een keer aan bod. Ik raad deze app aan voor iedereen die hulp nodig heeft om gemotiveerd te raken of te blijven. Dit helpt echt. Voor mij heeft het in ieder geval gewerkt. Bedankt NIKE!