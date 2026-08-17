Air Max 95 sneakers: klaar voor elke stap
Ben je op zoek naar een mix van iconisch design en maximaal comfort? Kies dan voor de Nike Air Max 95. Deze statement-schoen is niet voor niks een klassieker. Ontdek onze Nike Air Max 95 collectie van zacht gevoerde schoenen met stevige zolen. De stoffen ademen om je koel te houden, hoe hard je ook werkt. En ons Air Max vetersysteem is een innovatieve versie van traditionele veters. Daarom trek je je Nike 95's supermakkelijk aan en uit. Je kiest zelf hoe je je veters draagt: stevig om je voet, of los en relaxed.
Comfortabele padding
Ga je de baan of het veld op? Ontdek dan onze lichtgewicht schoenen die tegen een stootje kunnen, wat de dag je ook brengt. We maken onze Nike Air Max 95 sneakers met de beroemde Air units onder de hak en de voorvoet. Zo loop, ren of spring jij comfortabel. Deze zolen zijn eigenlijk ontworpen voor hardlopers, dus ze vangen klappen voor je op en veren heel makkelijk mee.
Grip waar je op kunt rekenen
Onze Air Max 95 schoenen hebben een gripvaste zool zodat jij stevig op je benen staat, wat de ondergrond ook is. We hebben ook Nike 95's met technisch bovenwerk voor maximale prestaties. De combinatie van ademend mesh, leer en synthetische vlakken zorgt dat je voeten koel blijven. Zo raak jij niet oververhit als je onder druk staat.
Supersoepele schoenen
Ervaar zelf hoe de flexibele, lichtgewicht stoffen van Nike Air Max 95 met je meebewegen. Door het innovatieve vetersysteem zit de schoen stevig om je voet, maar heb je toch bewegingsvrijheid. Ook de middenzolen van foam bewegen met je mee. De Flex groeven in de buitenzool buigen perfect mee met de bewegingen van je voet. De golvende panelen aan de zijkant geven de schoenen een natuurlijke look. En door de mix van verschillende materialen hebben je Nike Air Max 95 sneakers een premium uitstraling. Kies bijvoorbeeld voor schoenen met contrasterende stiksels voor een extra dosis stijl.
Al het goede in één schoen
We hebben alles uit de kast gehaald voor het design van de Nike Air Max 95. De combinatie van stevigheid en luchtigheid is geïnspireerd op de sportieve stijl uit de jaren negentig. De onderdelen van de schoen werken net zo samen als jouw lichaam: de middenzool is de ruggengraat, de panelen zijn de spieren en de veters de ribben. Je hebt bovendien genoeg kleuren om uit te kiezen. Houd het simpel met klassiek zwart of pasteltinten, of leef je uit met felle statement-kleuren.
De toekomst van de sport
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Wil je ook je steentje bijdragen? Kies dan voor Nike 95's met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt.