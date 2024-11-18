Nike atleet: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Boksdynamo Cindy Ngamba deelt niet alleen wat klappen uit voor medailles. Als trots lid van het vluchtelingenteam jaagt ze onvermoeibaar dromen na. Niet alleen voor haarzelf, maar voor iedereen die ze vertegenwoordigt.
Laatste update: 11 juni 2026
Leestijd: 2 min.
Cindy Ngamba
Discipline: boksen
Land van oorsprong: Kameroen
Geboren: 7-9-1998
"Boksen is mijn familie, mijn beste vriend, mijn broer, mijn zus, mijn partner. In de ring ben je alleen, je kunt je niet verstoppen. Je moet je eigen coach zijn."
Twijfel is de olie op Cindy's vuur. Ze slaat terug naar sceptici en maakt van twijfel haar kracht in de ring. Dáár staat ze er, kan ze zich niet verstoppen, maar geeft ze juist alles, elke seconde van elke ronde.
Olympic Refuge Foundation
Gedreven door een geloof in de kracht van sport om de wereld vooruit te helpen, werkt Nike samen met de Olympic Refuge Foundation om ontheemde atleten te steunen.