Nike atleet: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen is van een andere planeet. Door zijn al van jongs af aan opmerkelijke prestaties is hij een prominente figuur geworden in de atletiekwereld.
Laatste update: 7 augustus 2026
Leestijd: 2 min.
Jakob Ingebrigtsen
Discipline: middellange- en langeafstandsloper
Nationaliteit: Noors
Geboren: 19-09-2000
"Als je beter gaat zijn dan alle anderen, moet je je ook gedragen alsof je beter bent dan alle anderen."
Jakob en zijn broers Henrik en Filip zijn hardloopkoningen. Jakob verpletterde records, is dominant op de 1500 m en liep 3218 m in minder dan 8 minuten, een prestatie die hij deelt met slechts één andere persoon.
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