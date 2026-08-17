Hoge sneakers: high tops voor de beste slam-dunks
Toen we in 1973 onze eerste basketbalschoen lanceerden, was het onze missie om uitmuntende high top sneakers voor de baan te maken. Vandaag de dag innoveren we onze sneakers nog steeds. Speciaal ontworpen grips op de buitenzool combineren uitzonderlijke trekkracht met bewegingsvrijheid. De high tops geven met een zacht materiaal steun aan je enkels. Zo draag je de beste sportschoenen die je helpen topprestaties te leveren.
Werk je aan een nieuwe skateboardtruc? Dan heb je schoenen nodig waar je op kunt vertrouwen. Nike high top sneakers geven extra steun rond de enkel om je gewrichten te beschermen tijdens het draaien, keren en landen. De ademende bovenkant biedt extra ventilatie op belangrijke plekken om je voeten koel te houden zodat jij je kunt concentreren. De gripvaste zolen zorgen voor maximale grip op je board.
De American football-schoenen met bescherming rond de enkels, worden gedragen door de grootste spelers ter wereld. Hoge bovenkanten zorgen voor extra ondersteuning tijdens het bewegen, draaien en stoppen. De sok-achtige pasvorm zorgt ervoor dat je schoenen aanvoelen als deel van je lichaam. Voor explosieve versnellingen kies je voor schoenen met Aerotrak-platen op de zolen. Chevron-noppen zorgen voor grip in meerdere richtingen, terwijl de bovenkant met textuur de ultieme balcontrole mogelijk maakt.