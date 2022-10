Nieuwe saamhorigheid

De spotlight was vooral gericht op atleten zonder handicap, maar jij hebt dat compleet veranderd en hebt een nieuwe generatie atleten geïnspireerd om in zichzelf te geloven. Hoe houden we die mindset levend?

BEBE: Toen ik klein was, begon ik met staand schermen, want ik was niet gehandicapt. Toen ik 13 was begon ik met paralympische sport. En op de een of andere manier vond ik daar een compleet nieuwe wereld in, maar de emotie was hetzelfde, het gevoel was hetzelfde en de groep was waarschijnlijk nog beter. Dus het maakt niet uit of je een handicap hebt of niet. Waar het om draait, is dat je door sport een geweldige manier van zijn kunt creëren, en dat kan je ontzettend veel helpen.