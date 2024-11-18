Nike atleet: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz vecht voor elk punt, speelt om te winnen en doet dit op een ongelooflijk creatieve en positieve manier.
Laatste update: 7 augustus 2026
Leestijd: 2 min.
Carlos Alcaraz
Discipline: tennis
Nationaliteit: Spaans
Geboren op 5 mei 2003
"Je bent allereerst een mens, en pas daarna een atleet."
Carlos is een unieke atleet met unieke waarden. De mantra van zijn grootvader is aanwezig bij alles wat hij doet, zowel op het veld als daarbuiten.
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