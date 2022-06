Ventajas y desventajas de las rachas de entrenamiento

Mientras tu cuerpo mejora cada día en ese ejercicio que elegiste, también está soportando la carga de hacer muchísimo trabajo repetitivo. Puedes caer fácilmente en la trampa del exceso: demasiado entrenamiento, demasiada intensidad, demasiada rapidez. Y no tomarte un día para recuperarte no hará más que aumentar las posibilidades de fatiga y lesiones, advierte Cowan. También aumentas el riesgo de lesiones si tu cuerpo no está bien preparado para empezar (por ejemplo, si te lanzas a hacer 30 flexiones al día durante 30 días antes de que hayas perfeccionado tu postura). Luego está la meseta: tu cuerpo se da cuenta de lo que estás haciendo, ya no lo siente como un desafío y deja de adaptarse. La sabiduría convencional sugiere que probablemente tienes entre tres y cinco semanas antes de que esto ocurra, así que es algo que hay que tomar en cuenta si harás un entrenamiento de un mes, uno de los objetivos de tiempo más comunes.



Más allá de los obstáculos físicos, está la fatiga mental. Hacer el mismo entrenamiento todos los días puede acabar con tu motivación para lograr terminar, dice Afremow. Eso no es bueno si esperas un progreso a largo plazo.