Un rato al aire libre: escalar para sacar fuerzas y encontrarle sentido a la vida

Las dolencias físicas de Favia no han quedado completamente atrás. Tiene que ser extracuidadosa con las cortaduras y los raspones porque ahora le toma más tiempo sanar y es más susceptible a las infecciones. Además, el tejido cicatricial de los tratamientos de cáncer crea problemas de movilidad continuos, lo que resulta en problemas de espalda y cadera que la han asolado por años. Acaba de volver a caminar con normalidad nuevamente y sus amigos tienen que ayudarla a caminar hasta los lugares para escalar. "Cargar de 18 a 23 kilos de equipo simplemente es demasiado", dice. Mientras que la mayoría de los escaladores dirían que el trabajo de pies es clave para su estrategia, los reveses que ha sufrido Favia han transformado la escalada en un deporte que involucra principalmente la parte superior del cuerpo. Por la misma razón prefiere escalar voladizos que escalar escarpadas paredes rocosas. "Cuando caigo en mis pies, mi cadera se disloca. Pero si caigo directamente sobre mi espalda, mi cadera no se lastima para nada", explica.



La naturaleza ha ayudado a Favia a recuperar su centro. En los últimos siete años la escalada se ha convertido en un escape de un trabajo estresante donde toma decisiones de cuidado críticas todo el día. "¿Por qué me divierte tanto rozar mi piel contra una roca afilada, sangrar, hacerme moretones, arriesgarme a romperme los huesos y morir? No lo sé con certeza, dice. "Sí sé que disfruto resolver problemas y rompecabezas y escalar simplemente es un rompecabezas que tienes que resolver usando tu cuerpo y habilidad mental".