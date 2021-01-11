Cómo encontrar un propósito que te motive

Libera una motivación ilimitada con tu "porqué"
Asesoramiento
Conocer tu propósito puede facilitarte las cosas. Aquí te indicamos cómo encontrarlo y qué debes hacer si alguna vez lo pierdes.
Enfrentemos la realidad: sin importar cuán geniales sean, tu trabajo y tus pasatiempos no definen quién eres o por qué haces las cosas. Ese sería tu "porqué" o tu propósito, y cuando distingues eso de tu "qué" y "cómo", puedes aprovechar una reserva de motivación aparentemente inagotable.
Un fuerte sentido de propósito también está relacionado con una mejor salud física y mental, así como con la longevidad. "Piensa en tu porqué como una especie de principio guía, tu Estrella del Norte personal. Es lo que impulsa la dirección en la que te mueves y lo que haces cada día, y no debería cambiar incluso si tus circunstancias lo hacen", dice la doctora Nicole Detling, entrenadora de rendimiento mental y coautora de "Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance". Inevitablemente, tus circunstancias, grandes o pequeñas, cambiarán, y lo que hagas en esos momentos es un reflejo de qué tan en sintonía estás con lo que te impulsa.
Digamos que pierdes tu trabajo de oficina. Si pasas los fines de semana horneando pastelitos para amigos y familiares y te sientes satisfecho con eso, podrías usar eso como una oportunidad para pivotar. En lugar de solicitar otro empleo que implique reuniones y correos electrónicos interminables, podrías tomar clases de repostería y buscar un trabajo de panadería. O tal vez una tormenta eléctrica arruina tus planes de hacer una carrera de entrenamiento. Dado que tu porqué es tu vínculo con tu padre, que corrió contigo cuando eras pequeño y te animó en todas tus carreras, puedes usar este tiempo para hacer un entrenamiento de fuerza para corredores en la sala de tu casa.
"El propósito proporciona el jugo, el combustible y la motivación para que saltemos de la cama por la mañana", dice el doctor Jim Afremow, psicólogo deportivo y autor de "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive". "Sin un propósito, una persona puede sentirse aislada, desmotivada y a la deriva en el mar". Esto puede dificultar el avance, ya sea que estés buscando trabajo o adentrándote en un programa de capacitación.
"El propósito proporciona el jugo, el combustible y la motivación para que saltemos de la cama por la mañana. Sin un propósito, una persona puede sentirse aislada, desmotivada y a la deriva en el mar".
Jim Afremow, psicólogo deportivo y autor de "The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive".
Cómo encontrar tu verdadero propósito
Descubrir y consolidar tu porqué es un proceso, dice Afremow. Comienza por pensar en algo que quieras o ames hacer por ti mismo, como: "Amo mi deporte y quiero saber qué tan bueno puedo ser en él" o "Sentirme conectado con mi comunidad me satisface". Si tienes la mente en blanco, hazte preguntas como: "¿Cómo puedo hacerme sentir orgulloso hoy?" o "¿Qué errores quiero corregir?" Esto te ayuda a profundizar en las actividades o causas que te mueven.
Una vez que te hayas centrado en tu propósito, "vuelve a conectarte con él cada día haciendo una reflexión en la mañana, antes de que comiencen todas las molestias de la vida diaria", dice Afremow. "Visualiza mentalmente alcanzar tu meta de vida personal o cumplir ese propósito". Y guarda pequeños recordatorios en lugares visibles para ayudarte a recordar cuál es tu propósito y cómo te sentirás, ya sea una tarjeta de felicitación de tu padre o una nota adhesiva. Ver estos recordatorios puede ayudarte a crear y mantener hábitos saludables que te mantengan en movimiento hacia tu Estrella del Norte de por vida, dice Detling.
Qué hacer si alguna vez pierdes tu porqué
- No te asustes.
Eres humano. Incluso con un fuerte sentido de propósito, tendrás días de depresión o te sentirás frustrado o desanimado. Debes saber que no todas las decisiones son unilateralmente buenas o malas; a veces necesitas un día libre de buscar trabajo o una siesta en lugar de hacer ejercicio. "La clave es no sucumbir al derrotismo, sino darse cuenta de esos sentimientos", dice Afremow.
- Aprende de los demás.
Si esos sentimientos de desanimo suceden más que de vez en cuando, es posible que hayas perdido tu propósito. Para encontrarlo o descubrir uno nuevo, realiza una misión de inspiración. Pregúntales a amigos de confianza, familiares, un consejero, un entrenador o un compañero de equipo sobre su propio propósito. Mira una película en movimiento. Lee las biografías de las personas que admiras. "Ve lo que hicieron estas personas cuando su propósito desapareció o se volvió realmente difícil", dice Afremow. "A menudo encontrarás que las personas estaban motivadas por diferentes cosas en diferentes momentos. Encuentra algunas similitudes con dónde te encuentras en este momento y úsalas para ayudarte a retomar el camino".
- Mira hacia adentro, otra vez.
Revisa esas preguntas difíciles que enfrentaste la primera vez, dice Detling. Y agrega algunas más: "¿Qué es lo que más me importa? ¿Por qué me importa eso? ¿Cómo creo que se verá en el futuro? Escribe tus pensamientos para no olvidarlos.
- Da un pequeño paso.
Si realmente te sientes atrapado, piensa en una acción, ¡solo en una!, puedes tomar eso como un pequeño avance, como pedir un libro para hornear. "La mayoría de las veces, la acción sigue a la acción. Y cuando haces algo que te saca de esa zona de miedo, de repente recuperas el control y obtienes un poco de confianza en ti mismo", agrega Detling. Entonces, se trata de la reflexión. ¿Las decisiones que estás tomando te acercan o alejan de tu propósito? Puedes corregir el rumbo desde allí.
Y para ser claros: vivir tu propósito no significa que la vida de repente sea fácil. "Trabajar duro es algo que se hace a diario, pero conocer tu propósito te ayuda a ver esa rutina y cualquier adversidad que aparezca como un desafío para superar", dice Afremow. "Te ayuda a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, y eso te hará mejor en lugar de detener tu progreso o interrumpirlo". Esa es la belleza del propósito: incluso en tus momentos más desalentadores, puede ayudarte a avanzar hacia una mejor versión de ti.