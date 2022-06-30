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Podcast Trained: Encuentra tu "porqué" con Simon Sinek

Asesoramiento

Sus libros y charlas TED sobre motivación inspiraron a millones. Ahora el autor nos cuenta qué significa su investigación para los atletas.

Última actualización: 30 de junio de 2022
2 minutos de lectura
Podcast Trained: Encuentra tu motivación con Simon Sinek

En nuestra prisa por dominar el "cómo" a menudo pasamos por alto el "porqué", comenta el autor y orador motivacional Simon Sinek. Cree que antes de que iniciemos cualquier cosa, una rutina de entrenamiento, un nuevo empleo, una relación, necesitamos una razón clara para hacerlo. Esto, dice, es la clave para liberar nuestro potencial en cada faceta de la vida. En este episodio conversa con el anfitrión Ryan Flaherty para ayudarnos a centrarnos en nuestro propio propósito, manejar nuestro estrés y reimaginar nuestro entrenamiento diario como "un juego infinito".

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¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo electrónico a trained@nike.com y Flaherty verá qué puede hacer.

Publicado originalmente: 11 de noviembre de 2020