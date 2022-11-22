Los mejores detalles Nike para hombre

Los ocho mejores regalos pequeños para hombre de Nike
Guía de compra
Desde correas de reloj hasta gorros, estas ideas de regalos pequeños tienen lo que necesitas para tu lista de compras.
A veces son esos pequeños regalos los que demuestran ser los más útiles y significativos. Ya sea que estés comprando para un familiar, un hijo o una pareja, hay muchas opciones de regalos pequeños de Nike que pueden satisfacer sus necesidades, gustos y personalidad.
Sigue leyendo para conocer ideas de los mejores regalos pequeños para hombre de Nike.
Los ocho mejores regalos pequeños para hombre de Nike
1. Equipo para ejercitarse en casa Nike
Para un hombre que prefiere entrenarse en casa, elige de una gama de artículos esenciales pequeños para añadirlos a su gimnasio en casa. Las minibandas de resistencia vienen en un paquete de tres: resistencia ligera, media y fuerte.
O regálale un par de agarraderas para flexiones Nike que incluye una base antideslizante y agarraderas suaves y ergonómicas. Para el final de sus entrenamientos, quizás aprecie una pelota de recuperación Nike para enfocarse en músculos específicos que necesitan un masaje.
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2. Correa para reloj Nike
Si el hombre en tu vida cuenta con su Apple Watch, este podría ser el momento ideal para darle una correa para reloj nueva. Las correas y loops deportivas Nike están hechas de tejido de nylon transpirable o de fluoroelastómero perforado de alto rendimiento que se siente suave al contacto con la piel. Puedes escoger de una amplia gama de colores como el blanco, azul marino, verde oliva o colores del Orgullo (entre otros).
3. Gorro Nike
Sin importar la actividad, hay un gorro Nike que combina. Quizás el hombre en tu vida está listo para una gorra nueva. O, un corredor ávido quizás aprecie una gorra de trail running Nike Dri-FIT. Para los días con viento, escoge un gorro disponible en una amplia variedad de colores y patrones.
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4. Lentes de sol Nike
Los lentes de sol Nike vienen en una variedad de estilos para escoger de acuerdo a los gustos de tu ser querido. Puedes escoger un par de lentes de sol especiales para el running que cuentan con lentes protectores de una sola pieza u opta por un par de lentes de sol para su estilo de vida con lentes polarizados para usar diario.
5. Guantes Nike
Te presentamos otra oportunidad para escoger un regalo pequeño que coincida con los gustos de tu ser querido. Elije entre guantes de running con aislamiento, guantes de fútbol o guantes para levantamiento de pesas, entre otras opciones, para mantener las manos de tu hombre calientes sin importar la aventura.
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6. Botella de agua Nike
Una botella de agua Nike es un regalo pequeño y sencillo que usará mucho. Puedes optar por una opción resistente de acero inoxidable que resistirá un viaje diario o una botella mezcladora si prefiere proteína en polvo o suplementos para antes del entrenamiento. O elige una botella de agua portátil para corredores que cuenta con un bolsillo pequeño con cierre para las llaves.
7. Calcetines Nike
Los calcetines son un regalo clásico. Puedes elegir un par de calcetines rectos Nike Dri-FIT en color blanco o de estilo tie-dye, o si al hombre para el que estás comprando le gustan los calcetines más especializados, elige calcetines de running con tela de canalé o calcetines de entrenamiento acolchados. Los calcetines Nike vienen en largo invisible, hasta el tobillo, de 3/4 y hasta la rodilla.
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8. Ropa interior Nike
Otro regalo ideal. Vale la pena tener en cuenta la ropa interior Nike. La ropa interior para hombre está confeccionada con tecnología Dri-FIT para eliminar la humedad. Los boxers para hombre están confeccionados con una microfibra elástica que se siente suave al contacto con la piel. O elige entre una variedad de suspensorios y camisetas.
Texto: Emilia Benton