Las mejores ideas para regalos pequeños y de temporada para adolescentes por Nike

Las ocho mejores ideas para regalos pequeños para adolescentes por Nike
Guía de compra
Si buscas el regalo correcto para un adolescente, usa esta guía para encontrar algo que le encante.
Elegir el regalo correcto para un adolescente puede ser un reto. Una vez que conoces sus intereses, hobbies y su estilo, estarás en la dirección correcta para encontrar el regalo pequeño que iluminará sus rostros.
Estos regalos pequeños sirven para cualquier ocasión, un regalo pequeño de Navidad, uno para el cumpleaños o la graduación. Descubre estas ocho ideas para regalos pequeños para adolescentes.
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Las ocho mejores ideas para regalos pequeños para adolescentes por Nike
1. Playera con gráfico Nike
Los adolescentes están en una edad en la que recibir ropa es genial, suponiendo que sea algo que quieran usar. Presentamos: playeras con gráfico Nike. Elige entre las playeras con gráfico Nike SB y All Conditions Gear u opta por un diseño Swoosh clásico. Las playeras con gráficos de Nike pueden ser de manga larga, manga corta o de tirantes.
2. Gorro Nike
Una ventaja de las temperaturas frías es usar gorros. Si al adolescente en tu vida le gusta un look básico, elige un gorro de pescador sin adornos. O elige gorros con pompones, forro de tejido Fleece y tejido Knit. Para quienes aman los deportes, elige un gorro que cuente con el emblema y los colores de su equipo favorito.
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3. Accesorios para el cabello Nike
Si al adolescente en tu lista de compras le gusta darle estilo a su cabello con cintas, bandas elásticas y lazos, existen muchas opciones de Nike para cada look personal. La colección incluye moños de terciopelo, lazos grandes para apoyar el Swoosh y bandas elásticas con gráficos que se ven igual de bien en un moño alto o en tu muñeca.
4. Lentes de sol Nike
Elige un par de lentes de sol que combinen mejor con el estilo del adolescente o de la adolescente, ya sean marcos de aviador, lentes espejados o tonos especiales para el running. Si tu adolescente se pasa el día viendo la pantalla, opta por un par de lentes que bloquean la luz azul de Nike para proteger los ojos.
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5. Correa para reloj Nike
Si el adolescente en tu vida tiene un Apple Watch, tal vez sea el momento de actualizar la correa. La correa loop deportiva Nike cuenta con un tejido de nylon transpirable con el logotipo Swoosh icónico en una variedad de colores, incluidos negro, blanco, oliva y los colores del Orgullo. O la correa deportiva Nike que está confeccionada con fluoroelastómero perforado que es suave al contacto con la piel. Disponible en color blanco, negro, gris, rojo o rosa.
6. Botella de agua Nike
Una botella de agua Nike es un regalo sencillo que, en definitiva, se usará mucho. Puedes elegir una botella de agua resistente de acero inoxidable que sea duradera mientras va de una clase a otra o de una casa a otra.
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7. Calcetines Nike
Los calcetines pueden ser un regalo estándar, pero no tienen que ser aburridos. Los calcetines Nike están disponibles en una variedad de colores, incluidos tie-dye y teñidos. Puedes obtener calcetines que combinen con sus hobbies, ya sea que le gusten los calcetines acolchados para correr o entrenar, o los calcetines hasta la rodilla para jugar fútbol o béisbol.
8. Tarjeta de regalo Nike
Si al adolescente para quien compras le encantan los productos de Nike, no te puedes equivocar con una tarjeta de regalo. Con este regalo, los adolescente pueden elegir lo que quieren, sin necesidad de adivinar. También puedes incluir la tarjeta de regalo con un gorro, una botella de agua o un par de calcetines Nike para darle una sorpresa adicional.
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Texto: Emilia Benton