Los 4 mejores estilos de leggings para talla grande Nike

Los 4 mejores estilos de leggings Nike talla grande
Guía de compra
Conoce los mejores leggings Nike talla grande para cada ocasión, desde hacer ejercicio hasta relajarte.
No todos los leggings son iguales. Aunque parezcan similares, el corte, el estilo y el material contribuyen a que los leggings te queden tan bien como se sienten. Tal vez busques la elasticidad de los Nike One para el uso diario (o una clase de yoga) o el material con más sujeción de los Nike Universa si tienes una sesión de entrenamiento.
¿Buscas unos leggings supersuaves de tiro alto y talla grande? No hay problema. Nike Zenvy los tiene. Y también están los mejores leggings Nike de talla grande con bolsillos. Los Nike Go son conocidos por su ajuste sencillo de compresión ligera y sus seis bolsillos amplios (así es, seis).
Cuando decidas qué leggings Nike se adaptan a tus necesidades, pueden ser los cuatro, consulta la tabla de tallas de leggings Nike para encontrar el ajuste adecuado. (Nota: los leggings Nike talla grande incluyen las tallas de la 0X a la 4X).
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Los mejores leggings Nike talla grande según el ajuste y la sensación
1. Para una media sujeción: Nike Universa
Si quieres unos leggings resistentes, no busques más, aquí están los Nike Universa. Ofrecen una suavidad excepcional, están confeccionados con tela InfinaSmooth de densidad media y contienen al menos un 50% de fibras de nylon recicladas.
Estos leggings de talla grande no solo son elegantes, sino que, gracias a su diseño elástico, pueden estirarse mientras realizas entrenamientos de intervalos, step, yoga o cualquier otra actividad. Y no tendrás que preocuparte porque se transparenten. La tela elástica y duradera es opaca e ideal para hacer sentadillas.
Los bolsillos dobles en los costados son casi imperceptibles, pero pueden guardar el teléfono o las tarjetas. Estos leggings de tiro alto están disponibles en distintas longitudes y bonitos colores pastel, como violeta y rosa, además del negro clásico.
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2. Para una sujeción suave: Nike Zenvy
Considera comprar más de un par de leggings Nike Zenvy, vas a querer usarlos siempre. Estos leggings de talla grande están disponibles en colores tierra y las opciones de estilo incluyen un corte de tiro alto y varias longitudes: cropped, 7/8, largo completo y shorts de ciclismo con entrepierna de 20 cm.
Gracias a su confección sencilla y la tela ligera InfinaSoft, los Zenvy se sienten como una segunda piel. Estos leggings son suaves al tacto pero duraderos y se mueven contigo cuando te inclinas y estiras. La pretina ancha mantiene todo en su sitio, esto incluye el teléfono, que puedes guardar en el bolsillo incorporado posterior cuando salgas o vayas al gimnasio.
3. Para una sujeción firme: Nike Go
Los leggings Nike Go tienen seis bolsillos. No dos ni tres. Seis. Los Go ofrecen: dos bolsillos laterales sin costuras, tres bolsillos incorporados en la parte posterior de la pretina y un bolsillo con cierre en el muslo. Tendrás mucho espacio para guardar las llaves, las tarjetas de crédito, el teléfono e incluso un bálsamo labial.
Si los bolsillos no te convencen de que necesitas estos leggings, tienes que saber esto: los Nike Go ofrecen un rendimiento excepcional. La tela InfinaLock de densidad media ofrece compresión y soporte para que hagas saltos de tijera, elevación de rodillas o secuencias de yoga sin necesidad de reajustarlos. Y no serían unos leggings de entrenamiento altamente valorados sin la tecnología Nike Dri-FIT absorbente de sudor.
La pretina extraancha de tiro alto también ofrece un ajuste seguro. Incluso puedes ajustar el cordón interno para adaptarlo a tus necesidades. Sin importar lo que hagas en el gimnasio o al aire libre, los leggings Nike Go son versátiles, ya sea en un ring de boxeo o al conducir en hora pico. Están disponibles en cinco longitudes: cropped, capris, 7/8, largo completo y shorts de ciclismo con entrepierna de 20 cm.
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4. Para la versatilidad y el uso diario: Nike One
En cuanto a la versatilidad, el material de los Nike One no solo absorbe el sudor (están hechos con fibras de poliéster reciclado y tecnología Nike Dri-FIT), también es ideal para hacer sentadillas. La tecnología Nike Dri-FIT de evaporación rápida mantiene la comodidad al salir a hacer mandados o participar en un entrenamiento improvisado.
La tela suave y elástica también es ideal para hacer power yoga, entrenamientos de fuerza o kickboxing. Básicamente, es perfecta para cualquier entrenamiento dinámico. Los Nike One tienen un ajuste ceñido y se adaptan a tu figura sin restricciones ni bultos, son perfectos para hacer ejercicios en el suelo o recostarte en el sofá.
No tienes que preocuparte porque estos leggings se bajen. Los laterales sin costuras y la parte posterior en V crean un estilo favorecedor y puedes elegir entre un corte de tiro medio o tiro alto. Si planeas usar los leggings en la ciudad, recuerda que tienen dos bolsillos ocultos en la pretina: uno pequeño en el lateral y uno más grande en la parte posterior.
Texto: Yelena Moroz Alpert