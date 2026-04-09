Los mejores ejercicios para aumentar la fuerza en los antebrazos

Cuando entrenamos la fuerza, solemos pensar en los músculos de la parte superior del brazo, pero los antebrazos son igual de importantes. Tanto si eres atleta como si no, los antebrazos participan en las actividades cotidianas, desde llevar bolsas de la compra hasta jugar al tenis o al golf, por lo que son un grupo muscular que todo el mundo puede entrenar.

"Tener unos antebrazos fuertes es esencial para levantar, lanzar y balancear cargas y para las actividades cotidianas, como cargar bolsas o escribir, lo que los convierte en una parte fundamental, pero a menudo olvidada, del programa de rendimiento y prevención de lesiones", afirma el especialista certificado en fuerza y tonificación Clif Marshall, director sénior de coaching y entrenamiento profesional de D1 Training.

La fuerza del antebrazo también influye en lo mucho que puedes progresar. "Si no tienes suficiente fuerza en el antebrazo y en el agarre para sostener el peso, no podrás levantar más peso y seguir entrenando con una mayor intensidad", afirma el fisioterapeuta Dennis Colón, que tambiés en doctor en fisioterapia y director de Salud de Jugadores en Alliance Regen & Rehab.

La fuerza de agarre también se utiliza a menudo como indicador de la salud. Una evaluación y unos metaanálisis de 2021 de las investigaciones existentes concluyó que la fuerza de agarre es un indicador útil del estado general de salud, la discapacidad, la potencia de las piernas, la mortalidad temprana en general y la mortalidad cardiovascular.

"La fuerza de agarre es una de las primeras cosas que se pierde a medida que envejecemos, y es algo en lo que realmente tenemos que pensar cuando hablamos de entrenamiento de fuerza", afirma Noelle McKenzie, ACE CPT y cofundadora de Leading Edge Personal Trainers.

Pero esto no significa que tengas que centrarte demasiado en la fuerza de tus antebrazos. El preparador físico personal certificado Rick Richey, NASM, doctor en Ciencias de la Salud, máster en Ciencias y masajista con licencia, afirma que la fuerza de agarre no indica que vayas a vivir más tiempo, sino que probablemente indica que llevas un estilo de vida más saludable en general.

"Las personas que tienen una mayor fuerza de agarre probablemente se ponen de pie y levantan, cargan y mueven cosas", dice. "Es un indicador de un estilo de vida más activo y basado en la fuerza, y ese estilo de vida se puede correlacionar con la fuerza de agarre, y esa fuerza de agarre se correlaciona con la longevidad".

Aquí tienes nueve ejercicios recomendados por expertos para trabajar todas las zonas del antebrazo y mejorar la fuerza y el rendimiento.