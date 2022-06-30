Cómo el entrenamiento de fuerza puede mejorar tu metabolismo

Por último, existe la posibilidad de que quemes más calorías de manera natural con la actividad diaria si tienes un cuerpo más fuerte y en forma. Esto puede lograrse al mantener o aumentar la termogénesis por actividad sin ejercicio (NEAT), o sea, todos los movimientos que realices durante el día que no sean ejercicio.

A veces, cuando las personas comienzan un programa de ejercicios, su NEAT disminuye. De hecho, en un estudio de octubre de 2012 de Obesity Reviews se encontró que una disminución de la actividad no considerada ejercicio puede ser uno de los motivos por los que las personas no pierden peso aunque se ejerciten regularmente.

Sin embargo, un estudio de septiembre de 2015 de Advances in Nutrition sugirió que es menos probable que la reducción de la NEAT suceda con el entrenamiento de peso y más probable luego del ejercicio aeróbico.

La NEAT juega un papel importante en el metabolismo porque afecta fuertemente la cantidad de calorías que quemas por día. La NEAT también es muy variable: es responsable del 6 al 10 por ciento de la quema de calorías diaria total de las personas sedentarias y del 50 por ciento o más en el caso de personas muy activas.