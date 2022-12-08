¿Es sano licuar? Nutricionistas certificados nos explican

¿El juicing es saludable? Dietistas certificados lo explican
Nutrición
Los expertos en nutrición señalan los beneficios del juicing y desmienten los argumentos sin base.
Las modas van y vienen en el mundo de la salud y el bienestar, y el juicing no es la excepción. Esta práctica se ha hecho más (y menos) popular a lo largo del tiempo. Y aunque el juicing tiene beneficios, existen otros argumentos populares sin pruebas científicas respecto a esta práctica.
Para quienes lo desconocen, el juicing es exactamente eso. "Es la acción de extraer o quitar el jugo de una fruta o verdura, y normalmente desechar el resto del producto, incluyendo la pulpa, la fibra, las semillas y la cáscara", dice Maya Feller, dietista certificada con maestría y doctora en nutrición clínica. Pero, ¿el juicing es saludable y sus supuestos beneficios están a la altura de su fama?
A continuación, Feller y Brittany Modell, dietista certificada con maestría y doctora en nutrición clínica, nos dan todos los detalles que incluyen los beneficios del juicing y los riesgos potenciales a tomar en cuenta.
¿El juicing es saludable?
La respuesta concreta es: sí, el juicing es saludable. Sin embargo, hay unos cuantos detalles que debes saber.
"Hay muchas culturas que han practicado el juicing como parte de sus hábitos alimenticios durante cientos de años", comenta Feller. "El juicing es una forma de obtener una porción rápida y eficiente de micronutrientes e hidratación".
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Así pues, Feller y Modell señalan que el juicing no debe ser la única fuente de nutrición. En cambio, debe complementar el patrón alimenticio pues los jugos por sí solos no brindan las calorías o la nutrición suficientes. Feller afirma que el problema principal del juicing es que no tiene un perfil balanceado de macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas.
"Los macronutrientes son los nutrientes que se deben consumir en grandes cantidades para sobrevivir", asegura Feller. "El perfil de macronutrientes del jugo tiene principalmente carbohidratos. Por lo tanto, el juicing por sí solo carece de proteína y grasa. Este también quita la fibra, que es un componente muy poderoso de muchos alimentos de origen vegetal".
Además de ayudar a sentirse lleno y mejorar la salud digestiva, la fibra ofrece muchos beneficios saludables, como la reducción del riesgo de sufrir enfermedades del corazón, diabetes e hipertensión.
Tres grandes beneficios del juicing
1.Es una forma rápida de consumir nutrientes
Modell dice que un gran beneficio del juicing es que se pueden incorporar frutas y verduras a la dieta de forma fácil y práctica. Puedes hacerlo al preparar jugos en casa o comprarlos embotellados. Ambas son buenas opciones, comenta Modell. Todo depende de gustos y presupuesto. Si te decides por comprarlos, Feller recomienda leer la información nutricional y estar consciente de las azúcares añadidas innecesarias.
2.El juicing es rico en vitaminas y minerales
El juicing (o poner frutas y verduras en el extractor de jugos) también brinda una fuente concentrada de vitaminas y minerales. Intercambiar las frutas y verduras en el jugo te dará una variedad de nutrientes y cada uno te ofrecerá sus beneficios particulares.
"Por ejemplo, el jugo de remolacha es rico en nitratos, por lo que tiene efectos benéficos en la presión arterial. Por su parte, el jugo de arándano es una herramienta poderosa para prevenir infecciones urinarias y el jugo de cereza agria se usa para la recuperación después de la actividad física intensa y prolongada", menciona Feller.
Sin embargo, Modell dice que un jugo en particular no es mejor o "más saludable" que otro, pues todos los alimentos ofrecen beneficios.
3.Hidrata
Uno de los beneficios del juicing con el que puedes contar es la hidratación.
"Los jugos son en su mayoría agua y contienen algunos carbohidratos que hidratan las células de forma más eficiente que solo el agua simple", afirma Feller.
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Desmentimos algunos argumentos
Existen varias posturas milagrosas respecto a los beneficios del juicing. Muchas de estas, dice Feller, no están respaldadas por estudios legítimos.
Por ejemplo, Feller y Modell afirman que no hay evidencia de que el juicing mejore la absorción de nutrientes de las frutas y verduras, comparado con el consumo de estas enteras. También es un mito la idea de que el juicing desintoxica y limpia el cuerpo.
Posibles riesgos del juicing
Aunque el juicing tiene sus beneficios, también existen algunos riesgos que debemos conocer. Uno es que el jugo recién hecho puede ser criadero de bacterias causantes de infecciones alimentarias si no se consume de inmediato.
"Si preparas jugo en casa, solo haz lo que puedas consumir en el momento. Las bacterias dañinas crecen rápidamente en el jugo recién hecho", afirma Modell. "Si compras jugo fresco comercial, elige productos pasteurizados para limitar la posibilidad de consumir bacterias dañinas".
Feller también advierte del consumo de jugo en grandes cantidades a la vez, pues la fructosa (azúcar) en este puede estimular la evacuación y causar diarrea. Ella también menciona que los jugos pueden interactuar potencialmente con los medicamentos. Por ejemplo, el jugo de toronja puede interferir con ciertos medicamentos para el colesterol, la hipertensión y la ansiedad. Así que si planeas añadir jugos a tu dieta, asegúrate de hablar primero con tu doctor acerca de las posibles interacciones.
El juicing también puede no ser una gran opción para personas con problemas de azúcar en la sangre, como las diabéticas. "Consumir solo jugo como comida, sin la incorporación de proteína o grasa, puede subir el nivel de azúcar en la sangre y no te mantendrá lleno por mucho tiempo", comenta Modell. En general, tener el nivel de azúcar alto (o con repuntes) constantemente, aumenta el riesgo de sufrir serias complicaciones de salud.
Conclusión
El juicing es un buen complemento de las comidas, es una forma ideal de incluir más frutas y verduras a tu día. Feller dice que algunas personas con las que trabaja optan por tomar un jugo verde a diario, mientras otras prefieren tomar algunas veces por semana el que está hecho de una mezcla de verde con frutas.
"La clave es encontrar el equilibrio entre las frutas y verduras que te gusten y recordar que son un complemento de tus hábitos alimenticios, no una comida", recomienda Feller. Y si lo tuyo no es el juicing, también está bien. Modell afirma que si obtienes la nutrición suficiente de tu dieta regular, no hay necesidad de tomar jugos para satisfacer tus necesidades nutricionales.
Texto: Jessica Estrada