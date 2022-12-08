¿Es sano licuar? Nutricionistas certificados nos explican

Las modas van y vienen en el mundo de la salud y el bienestar, y el juicing no es la excepción. Esta práctica se ha hecho más (y menos) popular a lo largo del tiempo. Y aunque el juicing tiene beneficios, existen otros argumentos populares sin pruebas científicas respecto a esta práctica.

Para quienes lo desconocen, el juicing es exactamente eso. "Es la acción de extraer o quitar el jugo de una fruta o verdura, y normalmente desechar el resto del producto, incluyendo la pulpa, la fibra, las semillas y la cáscara", dice Maya Feller, dietista certificada con maestría y doctora en nutrición clínica. Pero, ¿el juicing es saludable y sus supuestos beneficios están a la altura de su fama?

A continuación, Feller y Brittany Modell, dietista certificada con maestría y doctora en nutrición clínica, nos dan todos los detalles que incluyen los beneficios del juicing y los riesgos potenciales a tomar en cuenta.