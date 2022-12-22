Cuatro aperitivos saludables que puedes preparar según una nutricionista certificada

Los invitados a la cena irán enseguida a la mesa de aperitivos con este dip lleno de color. Además de tener un toque de color, este plato tiene muchos ingredientes energizantes y que refuerzan el sistema inmunológico. De acuerdo con el Journal of Food Science and Nutrition, el betabel es una fuente abundante de fitonutrientes poderosos (compuestos químicos de origen natural en las plantas). Uno de los fitonutrientes del betabel, la betanina, puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, así como daños hepáticos y renales.

Para los atletas, el betabel también puede ayudar a mejorar el rendimiento por su contenido en nitritos, que se convierten en óxido nítrico durante la digestión y la absorción y que pueden ayudar a aumentar la circulación de la sangre. En parte, esto permite que llegue sangre con mucho oxígeno a los grupos musculares que trabajan para que no se cansen tan pronto. Además, al llevar mucho ajo, este dip puede ayudar a reforzar el sistema inmunológico, así que toma tu galleta salada favorita y disfruta de este dip rico en nutrientes.

Ingredientes:

4 betabeles

1 cebolla amarilla (en rodajas)

12 dientes de ajo

Sal

Aceite

Vinagre balsámico

Perejil (para decorar)

Instrucciones:

(8 porciones)