Cómo mejorar tu autocuidado

Cuando hablamos de "autocuidado", ¿piensas en baños de burbujas y maratones de películas bajo una manta? Si es así, no te equivocas, pero puede faltarte algo. "El autocuidado es la manera diaria, constante y básica en que cuidas tu salud física, emocional y mental para ofrecer tu mejor versión", explica la Dra. Theresa Melito-Conners, experta en autocuidado, consultora educacional y escritora de Massachusetts. Cuando estás en buena forma en todos los sentidos, te resulta más fácil superar los obstáculos, grandes y pequeños, de la vida.



El autocuidado no se resume en un tratamiento de belleza. Puede significar hacer algo poco placentero que a fin de cuentas sea bueno para ti (como ir al dentista) o concederte exactamente lo que necesitas en una situación particular (como un descanso para almorzar), dice Ellen Bard, miembro asociada de la Sociedad Británica de Psicología y autora de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care (Esto es para ti: herramientas creativas para cuidarte mejor). De cualquier manera, el autocuidado te ayuda a reponer energía para rendir al máximo en el trabajo, en el entrenamiento o en tus relaciones, dice Bard. Y en lugar de perder tiempo y energía forzando la relajación, puedes darte los recursos internos que necesitas para resolver aquellos problemas que te estresan. Es como agregar la pieza que falta en el rompecabezas en lugar de reunir un montón de piezas que no encajan y esperar un buen resultado.



Para poder cuidarte de manera efectiva, debes conocerte bien, dice Bard. "Lo que nutre a una persona puede que no funcione para otra, y lo que necesitamos en un momento dado puede no sernos beneficioso en otro", comenta. "El autocuidado se trata de conectar con nosotros mismos a un nivel más profundo y de escuchar las necesidades de nuestros corazones, mentes y cuerpos".



Adaptar tus actividades de autocuidado a tus necesidades actuales es clave. Si lo haces bien, no te detendrás hasta alcanzar tus metas. Prueba esta guía basada en el conocimiento de expertos.