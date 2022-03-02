Consejos para sacar las manchas de sudor de los gorros.

Podría ser tentador simplemente meter tu gorra sudada a la lavadora con el resto de tu equipo de entrenamiento sucio, pero algunos expertos en el campo aconsejan no hacerlo.

Por ejemplo, Whirlpool, un fabricante de lavadoras, sugiere que laves tu gorra a mano en lugar de meterla en la lavadora. De esa manera, puedes evitar que se doble y se dañe su estructura.

Sin embargo, otro fabricante de lavadoras muy importante, Maytag, dice que depende del tipo de gorra que intentes lavar. Por ejemplo, las que están hechas con algodón, mezcla de algodón, acrílico o malla pueden ser lo suficientemente resistentes para sobrevivir a la lavadora, especialmente si eliges un ciclo suave/delicado y la lavas con agua fría.

Consejo profesional: asegúrate de revisar la etiqueta de cuidado de la gorra para obtener instrucciones. Si lavas la gorra en una lavadora, sigue estas instrucciones: