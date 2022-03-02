Consejos para sacar las manchas de sudor de los gorros.

Aquí te contamos cómo quitar las manchas de sudor de tu gorra
Cuidado de los productos
Sigue estos consejos para mantener tu gorra limpio y libre de sudor.
¿Eres el tipo de persona que se pone una gorra antes de ir al gimnasio o reunirse con amigos? Si es así, entonces sabes de primera mano la cantidad de sudor que puede acumularse en un gorra. Pero la pregunta es, ¿cómo quitas todas esas manchas de sudor de tu gorra para evitar que se dañe?
Sugerencia: la lavadora puede no ser la mejor solución para eliminar las manchas de sudor de tu gorra.
¿Debes evitar la lavadora al lavar tu gorra?
Podría ser tentador simplemente meter tu gorra sudada a la lavadora con el resto de tu equipo de entrenamiento sucio, pero algunos expertos en el campo aconsejan no hacerlo.
Por ejemplo, Whirlpool, un fabricante de lavadoras, sugiere que laves tu gorra a mano en lugar de meterla en la lavadora. De esa manera, puedes evitar que se doble y se dañe su estructura.
Sin embargo, otro fabricante de lavadoras muy importante, Maytag, dice que depende del tipo de gorra que intentes lavar. Por ejemplo, las que están hechas con algodón, mezcla de algodón, acrílico o malla pueden ser lo suficientemente resistentes para sobrevivir a la lavadora, especialmente si eliges un ciclo suave/delicado y la lavas con agua fría.
Consejo profesional: asegúrate de revisar la etiqueta de cuidado de la gorra para obtener instrucciones. Si lavas la gorra en una lavadora, sigue estas instrucciones:
Verifica si la gorra tiene una etiqueta de cuidado que proporcione instrucciones de lavado. Lo mejor es hacer lo siguiente.
Haz una pasta de limpieza. En un tazón pequeño, mezcla media taza de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal y una cucharada de peróxido de hidrógeno.
Elige un lugar que no sea visible en la gorra para probar la pasta.
Si la prueba indica que es seguro usar la pasta, aplícala suavemente en el interior con un cepillo suave. Enfócate en la banda de transpiración de la gorra.
Deja actuar la pasta durante unos 20 minutos.
Si es posible, sumerge la gorra en agua fría y limpia para quitar la pasta. Si no, retira la pasta con una toalla húmeda.
Deja que la gorra se seque. Puedes colocarla sobre un tazón boca abajo o un objeto similar para devolverle su forma normal.
Cómo lavar tu gorra a mano
Primero, verifica si la gorra tiene una etiqueta con instrucciones de lavado.
Antes de empezar con el lavado completo, frota una pequeña cantidad de detergente o polvo quitamanchas con agua en una parte de la gorra que no sea visible. Si el color comienza a aclararse, entonces utiliza solo agua para lavar la gorra.
Presta especial atención si estás lavando una gorra vintage. ¿Por qué? Las viseras de algunas gorras más viejas son de cartón, en lugar de ser de plástico como se ve más comúnmente hoy. Típicamente, cualquier gorra hecho antes de 1983 viene con una visera de cartón. Si ese es el caso, no la empapes. Simplemente, lávala en seco para evitar daños.
Cómo quitar el sudor de una gorra
Si has determinado que la gorra se puede lavar con más que agua, sigue estos pasos:
Llena un fregadero o una cubeta con agua fría o tibia. Después, agrega un par de gotas de detergente para ropa o una cucharada de algún polvo quitamanchas. Trata de no usar productos con cloro para preservar el color de la gorra.
Remoja la gorra en el agua durante unos 15 minutos.
Enjuaga la gorra con agua fría o tibia.
Seca la gorra con cuidado con una toalla.
Vuelve a darle forma a la gorra. Colócala sobre una lata de café, un tazón pequeño u otro recipiente al revés que represente la forma de tu cabeza.
Deja que la gorra se seque completamente.
Ten mucho cuidado si estás lavando una gorra de béisbol de lana. La lana es delicada y puede perder fácilmente su forma. Para lavar una gorra de lana, usa un detergente suave específico para lana, dilúyelo con agua y luego frota suavemente la gorra.
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Cómo quitar las manchas de sudor difíciles de una gorra
Digamos que no has lavado tu gorra después de una cierta cantidad de entrenamientos pesados. ¿Qué debes hacer?
Limpia las áreas más manchadas con más detergente diluido en agua.
Frota las áreas con un cepillo de dientes u otro cepillo pequeño.
Remoja la gorra durante unas pocas horas y revísala de vez en cuando para ver si alguna mancha necesita más atención. Después, enjuágala con agua fría o tibia y sécala con una toalla.
Vuelve a darle forma a la gorra usándola hasta que esté seca o poniéndola sobre un objeto con forma de cabeza.
Para quitar las malas manchas de sudor del borde interno, frótalas con champú para diluir los aceites corporales.
Cómo prevenir las manchas de sudor en tu gorra
Si quieres no tener que lavar tu gorra tan seguido, te recomendamos rociarla con un repelente de manchas.
Para limpiarla, espolvorea un poco de bicarbonato de sodio en el lado interior y deja que actúe por unos minutos. Sacude la gorra para retirar el bicarbonato de sodio antes de ponértela para ir al gimnasio, a tu práctica de softball o dondequiera que vayas.
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