Nike Air Max Day 2025: Presentamos los Air Max Dn8
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Celebra el Air Max Day con un avance de los tenis más recientes de la familia.
Lo que debes saber
- El Air Max Day es el 26 de marzo, la celebración anual de Nike Air.
- Para celebrar el Air Max Day 2025, Nike lanzará al mercado el futuro de la tecnología Air: los Air Max Dn8.
- Los Nike Air Max Dn8 están disponibles en nike.com y Nike Retail en tallas para adultos y jóvenes, con nuevas combinaciones de colores el 26 de marzo.
- Los Nike Air Max Dn8 tendrán tallas para toda la familia (consulta más abajo para obtener detalles).
Recuerdos gracias a la comodidad
No se trata solo de los tenis. Se trata de las historias que cuentan.
El Air Max Day celebra los recuerdos, los momentos y el estilo icónico que ha definido a generaciones. Desde 2014, este día rinde homenaje al impacto que los Air Max han tenido en la vida de los entusiastas de los tenis. Y casi todos los años, Nike presenta una nueva evolución para impulsar a los Air Max hacia el futuro con el mismo legado icónico.
En 2025, todas las miradas están puestas en los Air Max Dn8. Quizá estés volviendo a vivir una noche inolvidable o creando un nuevo recuerdo importante, pero los Air Max Dn8 te acompañan siempre para dar forma a cada experiencia.
Cuando los innovadores de Nike se propusieron crear la siguiente versión de los Air Max, querían unos tenis que dejaran salir la mejor versión de ti, gracias al rendimiento y la comodidad.
Con los Dn8, resaltarás tanto que tus compañeros de equipo verán ya llegaste aunque estés del otro lado de la calle, sientes más emoción por tener una primera cita y llamas la atención en el metro de vuelta a casa después de una noche de fiesta. Con sus colores vibrantes y sus cámaras Air visibles, los Dn8 llaman la atención, tanto si los ves de lado como si ves la suela primero.
"Pensamos mucho en lo que hace que algunos de nuestros modelos clásicos favoritos Air Max sean tan buenos: que puedas ponértelos y comenzar a moverte. Sin importar lo que pase durante el día, estos tenis superarán las expectativas", afirma Jonathan Kosenick, diseñador en jefe de Sportswear para hombre.
Los Dn8 no solo rinden tributo al pasado; también crean recuerdos para la próxima generación. Los Dn8, inspirados en la energía vibrante de la vida nocturna, los entornos urbanos y la expresión personal, tienen colores llamativos y un diseño que evocan la cultura actual.
Los cortes laterales de los tenis nos recuerdan a un signo de exclamación, con cada bolsillo Air (la innovación clave de los tenis) representado como un punto. Los cortes hacia delante evocan el movimiento y se inspiran en el lenguaje visual de la velocidad y la propulsión para simbolizar el dinamismo de los tenis. Los llamativos tonos de neón y los toques vibrantes evocan las luces del club.
Desde su lanzamiento original, los Air Max y sus colores dinámicos han definido a generaciones enteras de usuarios: una forma de celebrar el poder del estilo personal. No importa si tu look es casual o formal; la actitud audaz de los Dn8 te acompaña para dejar una buena impresión. Hasta la primavera de 2025, los Dn8 se lanzarán en 14 combinaciones de colores para que puedas elegir los que mejor se adapten a tu historia.
La incansable búsqueda de la innovación de Nike es la esencia de los Dn8. Los orígenes de los Air Max radican en el rendimiento, como se refleja en algunos de los primeros anuncios de los Air Max: "amortiguación que nunca termina". Ese legado continúa. Las unidades Air de presión dual tienen ocho tubos para dar una sensación responsiva y elástica: te muevas como te muevas, sentirás comodidad siempre.
"Ofrecen una sensación mucho más elástica que canaliza el enfoque de alto rendimiento de Nike en unos tenis que querrás usar todos los días".
Jon Kosenick
responsable de diseño, Sportswear para hombre
Tu historia empieza aquí
Durante décadas, los Air Max han reescrito las reglas y convertido los tenis de alto rendimiento en íconos culturales. Los Dn8 toman ese legado y lo vuelven personal. No son solo tenis. Son parte de tu vida. Son parte de tus mejores momentos.
¿Dónde los lucirás? Pero, principalmente, ¿adónde te llevarán?
Un último comentario sobre el Air Max Day
Los Air Max, lanzados oficialmente en 1987, simbolizan el rendimiento y la innovación cultural. El look revolucionario de los Air Max 1, con una unidad Air visible inspirada en el Centre Pompidou de París, dio inicio a décadas de experimentación que han ayudado a redefinir lo que unos tenis pueden llegar a ser. Los Air Max Dn8 continúan esta tradición, porque superan los límites de lo posible y encarnan el ADN de los Air.
El 6 de febrero de 2025, los Air Max Dn8 se lanzaron en una combinación de colores hiperrosa a través de SNKRS, y la primera combinación de colores de la línea se lanzó a nivel mundial en nike.com el 6 de marzo de 2025. En las próximas semanas se lanzarán más combinaciones de colores para hombre, mujer y niños.
Los Nike Air Max Dn8, que aprovechan la nueva era de la tecnología para ofrecer la máxima comodidad y ofrecen un estilo preparado para crear recuerdos importantes, no solo continúan el legado de los Air Max, sino que lo llevan al futuro.