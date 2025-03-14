Nike Air Max Day 2025: presentamos los Air Max Dn8  

No se trata solo de los tenis. Se trata de las historias que cuentan.

El Air Max Day celebra los recuerdos, los momentos y el estilo icónico que ha definido a generaciones. Desde 2014, este día rinde homenaje al impacto que los Air Max han tenido en la vida de los entusiastas de los tenis. Y casi todos los años, Nike presenta una nueva evolución para impulsar a los Air Max hacia el futuro con el mismo legado icónico.

En 2025, todas las miradas están puestas en los Air Max Dn8. Quizá estés volviendo a vivir una noche inolvidable o creando un nuevo recuerdo importante, pero los Air Max Dn8 te acompañan siempre para dar forma a cada experiencia.