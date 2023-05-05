6 atuendos para bailar hiphop que celebran la música y el movimiento

El 2023 marca el 50 aniversario del hiphop, el estilo de baile que transformó generaciones y es el responsable por el estado actual de la música, el movimiento y el estilo. Durante las últimas cinco décadas, el estilo del hiphop ha evolucionado, definido por muchos artistas queridos de renombre. Sin embargo, para quienes bailan hiphop, el atuendo adecuado va más allá de solo la tendencia más reciente.

"Comenzó en las comunidades afroamericanas con el rap, el grafiti, el break y los DJ, así que estos temas están entrelazados en las bases de lo que se muestra en el baile", dice Traci Copeland, entrenadora de Nike Training Club (NTC) y directora de movimiento que bailaba profesionalmente hiphop y jazz urbano. "Pero también es cómo agregas tu propio estilo y forma de expresión. Es más que solo bailar".

Para quienes apenas inician y para los bailarines aficionados, es imprescindible conseguir el atuendo de hiphop adecuado, uno que sea cómodo y te permita expresarte. Querrás un atuendo que sea relajado, holgado y cómodo, pero que se vea genial.

"A mí me gusta ya sea un top cropped corto con pants de entrenamiento o pants rompevientos holgados. O uso una playera oversized con pants holgados o shorts si es verano", dice Copeland.

(Contenido relacionado: 5 formas de combinar un top cropped Nike)

El hiphop no es solo una forma de expresión, sino una forma de ejercicio en sí mismo, por lo que Copeland sugiere llevar varias playeras a una clase de baile de hiphop, ya que es probable que sudes mucho. El calzado es igual de importante, para bailar hiphop necesitas un par que sea más que funcional, también debería ser una parte imprescindible de tu look. La cultura del calzado es prolífica dentro de la gran comunidad de hiphop, y cualquier atuendo de hiphop o baile urbano necesitará un calzado impecable.

"Espero que cualquier persona que quiera ser parte de esta cultura, ya sea a través del baile o cualquier otra plataforma, se acerque con curiosidad y humildad", dice Copeland. "No puedes separar el espíritu del hiphop (lo que vestirías) de los inicios de la cultura del hiphop".

Cuando bailas hiphop, lo que eliges vestir no se centra solo en el movimiento, es sobre cómo todos los aspectos, desde los movimientos hasta la música y lo que vistes, se unen para celebrar el hiphop como un todo.

A continuación, encuentra 6 atuendos para bailar hiphop para ayudarte a aceptar los movimientos y celebrar la cultura del hiphop al mismo tiempo.