6 atuendos para bailar hiphop que celebran la música y el movimiento
Consejos de estilo
El look aprobado por expertos que combina estilo y comodidad.
El 2023 marca el 50 aniversario del hiphop, el estilo de baile que transformó generaciones y es el responsable por el estado actual de la música, el movimiento y el estilo. Durante las últimas cinco décadas, el estilo del hiphop ha evolucionado, definido por muchos artistas queridos de renombre. Sin embargo, para quienes bailan hiphop, el atuendo adecuado va más allá de solo la tendencia más reciente.
"Comenzó en las comunidades afroamericanas con el rap, el grafiti, el break y los DJ, así que estos temas están entrelazados en las bases de lo que se muestra en el baile", dice Traci Copeland, entrenadora de Nike Training Club (NTC) y directora de movimiento que bailaba profesionalmente hiphop y jazz urbano. "Pero también es cómo agregas tu propio estilo y forma de expresión. Es más que solo bailar".
Para quienes apenas inician y para los bailarines aficionados, es imprescindible conseguir el atuendo de hiphop adecuado, uno que sea cómodo y te permita expresarte. Querrás un atuendo que sea relajado, holgado y cómodo, pero que se vea genial.
"A mí me gusta ya sea un top cropped corto con pants de entrenamiento o pants rompevientos holgados. O uso una playera oversized con pants holgados o shorts si es verano", dice Copeland.
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El hiphop no es solo una forma de expresión, sino una forma de ejercicio en sí mismo, por lo que Copeland sugiere llevar varias playeras a una clase de baile de hiphop, ya que es probable que sudes mucho. El calzado es igual de importante, para bailar hiphop necesitas un par que sea más que funcional, también debería ser una parte imprescindible de tu look. La cultura del calzado es prolífica dentro de la gran comunidad de hiphop, y cualquier atuendo de hiphop o baile urbano necesitará un calzado impecable.
"Espero que cualquier persona que quiera ser parte de esta cultura, ya sea a través del baile o cualquier otra plataforma, se acerque con curiosidad y humildad", dice Copeland. "No puedes separar el espíritu del hiphop (lo que vestirías) de los inicios de la cultura del hiphop".
Cuando bailas hiphop, lo que eliges vestir no se centra solo en el movimiento, es sobre cómo todos los aspectos, desde los movimientos hasta la música y lo que vistes, se unen para celebrar el hiphop como un todo.
A continuación, encuentra 6 atuendos para bailar hiphop para ayudarte a aceptar los movimientos y celebrar la cultura del hiphop al mismo tiempo.
6 atuendos para bailar hiphop de Nike
1.Con el ritmo
Un top cropped corto con pants holgados es una combinación imprescindible para Copeland, que explica que los bailarines de hiphop normalmente prefieren prendas más holgadas.
"El cuerpo necesita espacio para respirar y moverse", menciona ella. Jugar con las proporciones hará que tu look destaque.
2.Un toque de color
No tengas miedo de elegir colores audaces cuando armes un atuendo para bailar hiphop. "El hiphop, así como la mayoría de los estilos de baile urbano, se centran en agregar tu toque personal a la rutina de baile", explica Copeland. "De otra forma sería aburrido".
Del mismo modo, infunde tu toque personal en tu atuendo.
3.Un poco de resistencia
La habilidad de moverte con comodidad es la principal prioridad cuando se trata de elegir atuendos de baile para hiphop, pero no olvides tu estilo personal. Usar un chaleco estilo militar sobre tu look es una forma genial de combinar la textura y el estilo sin comprometer tu habilidad para moverte con ritmo.
4.Look en capas
Cuando tomas clases o bailas profesionalmente, los atuendos de baile urbano y hiphop necesitan absorber algo de sudor. Las prendas para vestir en capas como una sudadera de cuello en V o una sudadera con gorro con cierre que te puedes poner o quitar son clave para mantener el estilo y la energía.
5.Todo se trata del juego de pies
"El calzado lo es todo", dice Copeland cuando habla sobre armar un atuendo para bailar hiphop. "En especial si estás haciendo una rutina que requiere mucho juego de pies. El pie necesita poder moverse, pero al bailar también tienes que agregar tu estilo. Por lo que el estilo y la funcionalidad necesitan alinearse a la perfección".
Un calzado icónico como el Air Force 1, ya sea que elijas una versión en color blanco clásico o una versión colorida, te permitirá moverte con estilo.
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6.Baile para todas las edades
Para las generaciones más jóvenes, inicia su amor por el hiphop con atuendos de baile que se ajusten a su estilo y les enseñen sobre la historia e importancia del arte.
"No es solo el baile y la música, es una combinación de arte, estilo y filosofía de vida", explica Copeland. "El baile y la cultura del hiphop existen para compartirlas".
Texto: Aemilia Madden