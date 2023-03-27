Cómo hacer un plié, según los expertos

En un nivel básico, todos podemos bailar. Sin embargo, si quieres dominar un tipo de danza más tradicional como el ballet, es vital aprender los fundamentos. Esto incluye aprender a hacer un plié, un movimiento básico que por lo general se enseña en las primeras lecciones de ballet.

Los pliés suelen usarse en las clases y presentaciones de ballet, así como en las clases de baile cardio. Kendall Nielson, una instructora de baile con certificación de AFAA y propietaria de un estudio de baile en Garden City, Idaho, dice que suele usar las sentadillas plié en los entrenamientos con sus clientes.

"Me gusta mantener el equilibrio de intensidad y complejidad", dijo.

(Relacionado: ¿Cuáles son los beneficios de bailar?)

Realizar un plié requiere ciertas habilidades técnicas. Si tu plan es avanzar a una danza más estructurada, es importante lograr la postura correcta, dijo Mahri Relin, maestra en ciencias, entrenadora personal certificada por la N.A.S.M.

A continuación, te brindamos algo de contexto del plié, algunos errores comunes que debes evitar y consejos para dominar este movimiento de danza.