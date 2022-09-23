Agrega estos 75 alimentos a tu dieta para reducir la hinchazón

La inflamación puede producirse si comes demasiado rápido, si bebes de un trago bebidas espumosas o si consumes alimentos ricos en fibra cuando tu tracto digestivo no está acostumbrado a ellos. Masticar chicle, hablar mientras se come y beber con un popote también está relacionado con el aumento de la inflamación y las flatulencias relacionadas con los gases.

Hay enfermedades que pueden provocar inflamación, como el síndrome del intestino irritable (SII), la intolerancia a la lactosa y la enfermedad celíaca. La retención de agua debida a los cambios menstruales o a una ingesta de sodio superior a la normal también puede hacer que una persona se sienta inflamada. Y la inflamación también puede ser consecuencia del estreñimiento.