Qué comer para sentirte y verte mejor

Prueba este sistema supersencillo, que es totalmente personal según lo que te guste comer y la manera en que quieras hacerlo.

Cuando pensamos en comer saludablemente, se nos ocurren dietas basadas en reglas. Ya sabes, de esas que nos indican qué debemos y no debemos comer. Por lo general, esas dietas se centran en macronutrientes (cantidad de grasa y proteína que podemos consumir en comparación con la de carbohidratos) o apuntan a grupos de alimentos específicos (por ejemplo, te dicen que aumentes las verduras y evites los cereales).

Estas dietas prescriptivas y restrictivas no son malas en sí. Sin embargo, se dirigen al público en general y no a las personas individuales, según Brian St. Pierre, entrenador de Precision Nutrition, una empresa que diseña programas de bienestar para atletas aficionados y de élite. "Las dietas basadas en reglas funcionan para algunas personas, pero no para todas", afirma St. Pierre. En efecto, él y los expertos de Precision Nutrition defienden un enfoque diferente y personalizado, que denominan el sistema "rojo-amarillo-verde".

El rojo representa a los alimentos ante los que hay que detenerse a reflexionar, ya que es posible que sean excesivos o que nos hagan sentir mal física o mentalmente después de comerlos. El amarillo representa a los alimentos con algún tipo de condición relacionada con el contexto, es decir, solo se comen en una celebración o durante las fiestas. Los alimentos verdes son los que se pueden comer en cualquier momento y lugar, y que siempre nos hacen sentir bien.

"Las designaciones de colores son diferentes para cada uno", afirma Krista Scott-Dixon, directora de currículo de Precision Nutrition y profesora de nutrición con 20 años de experiencia. "Por ejemplo, tengo helado que lleva seis meses en el congelador porque no me produce antojos. Sin embargo, a otra persona le puede producir un antojo tan fuerte que no puede controlarse. El solo hecho de tenerlo en casa significa que la persona se lo devorará en cinco minutos y probablemente luego se sentirá culpable. Esa es una señal roja".