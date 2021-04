01. Replantea lo "bueno" frente a lo "malo".



En lugar de etiquetar los alimentos enteros y ricos en nutrientes como buenos y los dulces o los bocadillos salados como malos, toma en cuenta los beneficios que ofrece cada uno. Por ejemplo, un brownie sabe muy bien, al igual que los arándanos, que aportan vitaminas, minerales y antioxidantes. De esta forma, piensas en términos positivos (llámalo "bueno" frente a "mejor", si eso te ayuda), lo cual te permitirá disfrutar de los antojos ocasionales en lugar de culparte por ellos, comenta Gardner. Asimismo, te dirige de forma natural hacia la opción más saludable con mayor frecuencia, porque sus ventajas están presentes en tu mente.





02. No compares.



Cuando tu pareja comienza a comer más verduras y tú te preocupas porque no estás comiendo las suficientes, o tu amiga publica una foto de algo sabroso en las redes sociales y tú piensas: "¿Por qué no puedo ser como ella y comer lo que quiera?", acuérdate de que estás en un viaje de bienestar único, dice Gardner. De lo contrario, corres el riesgo de entrar en una espiral de autodestrucción aunque estés haciendo progresos reales en tus hábitos alimenticios. Y comenta que, es muy probable que pierdas parte de la alegría que sientes cuando comes exactamente lo que quieres, ya sea una malteada de proteínas o un plato de helado.





03. Encuentra una sola cosa buena.



Cuando veas tu comida, no digas: "esto tiene muchas calorías" o "no debería comer esto", intenta buscar un aspecto positivo, dice Newsome Georges. Supongamos que tienes prisa y desayunas cereales en lugar de avena cortada. En lugar de pensar: no hay nada tan "malo" como recurrir a los cereales procesados, concéntrate en las bayas y en los plátanos que pusiste encima y di: "estoy buscando el equilibrio en mis elecciones alimenticias". Si no estás añadiendo fruta, concéntrate en agradecer por tener comida para alimentarte o por cómo la comida te conecta con las personas que ayudaron a que fuera posible, recomienda Newsome Georges. Esta forma de pensar puede ayudarte a trabajar para tener un diálogo interno positivo por defecto, además, según dice, te anima a hacer más y más elecciones saludables.





04. Busca un poco de espacio.



En un estudio publicado en "Clinical Psychological Science", las personas tomaban decisiones alimenticias más saludables cuando se hablaban a sí mismas en tercera persona o a lo que los expertos llaman "diálogo interno distanciado". ¿La teoría? La distancia psicológica puede servir para entender cómo un determinado alimento se alinea (o no) con tus objetivos más importantes, lo que hace más fácil descartar una cupcake si no forma parte de tu plan de alimentación. Así que cada vez que tengas problemas para controlar tu diálogo interno con respecto a la comida, prueba a decir simplemente tu nombre (en silencio) junto con tu intención, así: "___ come alimentos que lo nutren y le dan energía".



Puedes crear un espacio adicional si eres sensible y curioso con respecto a tu diálogo interno, dice Gardner. Cuando pienses: "hoy comí muy mal", cuestiónalo. Analiza lo que hayas comido y verás que realmente pudiste comer todas las verduras o que no te excediste con el pan en la cena. Y si comiste peor de lo que pretendías, simplemente aprovecha ese conocimiento como motivación para comer mejor mañana, dice.





Lo mejor del diálogo interno es que tienes un control total sobre él. Empieza a perfeccionar el tuyo poco a poco y podrás romper el panorama negativo que aprendiste de niño, y con suerte, algún día, modificarlo para la siguiente generación.