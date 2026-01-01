検索に戻るNike Store Porta di Roma (Partnered)営業終了 • 開店：明日10:00Via delle Vigne NuoveCentro Commerciale Porta di RomaRoma, Lazio, 00139, IT0039 06 8707 4204行き方を確認する店舗営業時間日 - 土: 10:00 - 21:00サービス返品に関する情報この店舗では、Nike.comやNIKEアプリで注文した商品は返品できません。Nike FitによるBra Fitフィット感は何より大事です。 自分にぴったりのブラと大好きなアクティビティに最適なフィット感を見つけましょう。メンバーだけの特典メンバーへの感謝の気持ちを込めて、特典や商品プロモーションをお届け。クリック＆コレクトNike.comで購入した商品を、この店舗で受け取れます。近くの店舗ストアディレクトリNike Roma Termini (Partnered)Atrio Biglietteria Stazione TerminiPiazza dei CinquecentoRoma, Lazio, 00185, IT営業終了 • 開店：明日8:00Nike Store Rome Via Del Corso (Partnered)Via del Corso 447Roma, Lazio, 00186, IT営業終了 • 開店：明日10:30Nike Well Collective Eur (Partnered)Viale dell'Oceano Pacifico, 83Euroma2 MallRome, Lazio, 00144, IT営業終了 • 開店：明日10:00