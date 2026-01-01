Nike Podium

Nike Podium

営業終了 • 開店：10:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

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店舗営業時間

日: 10:00 - 22:00
月 - 木: 11:00 - 22:00
金 - 土: 10:00 - 22:00

サービス

  • Nike FitによるBra Fit

    Nike FitによるBra Fit

    フィット感は何より大事です。 自分にぴったりのブラと大好きなアクティビティに最適なフィット感を見つけましょう。

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