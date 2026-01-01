Nike Factory Store Johor Premium Outlets

Nike Factory Store Johor Premium Outlets

まもなく開店 • 開店：10:00

Nike Sales (Malaysia) Sdn Bhd

Suite 1410, Johor Premium Outlets

Indahpura, Kulaijaya, 81000, MY

+60 12 417 8632

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店舗営業時間

日 - 土: 10:00 - 22:00

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