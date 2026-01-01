Nike Factory Store Cape Town

Nike Factory Store Cape Town

営業終了 • 開店：9:00

Access Park Kenilworth

Chichester St.

Unit C7

Cape Town, Western Cape, 7708, ZA

+27 (0)87 7588621

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店舗営業時間

日: 9:00 - 14:00
月 - 金: 9:00 - 17:30
土: 9:00 - 17:00

サービス

  • いつでもセールを実施中

    いつでもセールを実施中

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