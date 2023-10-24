ナイキがおすすめする、ヨガクラスにぴったりのコーディネートアイデア5選

例えば、激しいパワーフローのクラスでは一連の難しいポーズをとる必要があるため、速乾性を高めるテクノロジーを使用したスポーツウェアが鍵となる。 パフォーマンスを高めるNikeのヨガレギンスは、柔軟性とサポート性を提供する。 吸湿性とサポート性に優れたスポーツブラと組み合わせれば、ワードローブによる不快さを感じることなく次のポーズへと移行できる。

短時間のゆったりとしたヨガのセッションの場合、快適さが何よりも大切だ。 ジョガーと心地良いスウェットシャツなら、リラックスしたまま楽に動ける。 ゆったりとしたトップスとボトムスを身にまとい、くつろぎながらストレッチすると、セッションが優しいハグのように感じられるだろう。

加温されたスタジオでは、速乾テクノロジーを採用したスポーツブラとバイカーショートパンツを組み合わせると、ワークアウト中も涼しく過ごせる。 ミニマルでありながら効果的なこれらのアイテムを着用することで、ウェアに気を取られることなくセッションに集中できる。

屋外のヨガセッションなら、ロングスリーブシャツやすっきりとしたデザインのサングラスなど、日差しをブロックするアイテムを検討しよう。 涼しくなる夕方でもフローを快適に行えるように、薄手のフリース素材のスウェットシャツもお忘れなく。

さまざまなシナリオに対応する5タイプのウェアを以下にご紹介。どんなタイプのヨガクラスにも、何を着て行こうかと悩むことなくすぐに参加できる。