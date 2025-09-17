毎日ヨガをしない人でも、素敵なマットなら喜ぶでしょう。ナイキ リバーシブル ヨガマット (4mm) は、ワークアウトの後や長時間の立ち仕事の一日の後に、ストレッチの時間を思い起こさせるのにぴったりのギフトです。このNikeのギフトは、どんなタイプのヨガをする人にも最適です。「ビーチデッキでもリゾートの屋上でも、あらゆる場所でこのマットを使って指導してきました」とケストは言います。「片面は表面が滑りにくく、汗をかいてもマットの上で滑りません。もう片面は滑らかで、ゆっくりとした回復のためのフローに最適です。マットは軽量で持ち運びに便利でありながら、十分なサポート性を備えています」