Nikeトレーナーおすすめのギフトアイテム
購入ガイド
Nikeのフィットネスのエキスパート達が、このホリデーシーズンなどに大切な人たちへ贈る物を紹介。
大切な人に喜ばれ、長く愛用してもらえるギフトを贈ることほど嬉しいことはありません。身近なフィットネス愛好家に贈るNikeのギフトを探しているなら、年齢を問わず、新しいトレーニングギアや着心地の良いアスレジャーウェアが間違いなく喜ばれるでしょう。
Nikeのトレーナーたちは、サイクリングや筋力トレーニング、ヨガ、パワーウォーキングなど、あらゆる形態の運動を重視しています。そこで、3人のトレーナーに、おすすめのNikeのギフトを教えてもらいました。
（関連記事：ランナーに贈りたいNikeおすすめのギフト7選）
Nikeトレーナー、ベティーナ・ゴゾのショッピングリスト
1. 着心地のよいパーカー
Nikeトレーナーのベティーナ・ゴソは、クライアントに厳しいワークアウトを指導しているときも、自分のワークアウトの合間にリラックスしているときも、ナイキスポーツウェア フェニックス フリース クロップドパーカーを着るのがお気に入り。このルーズなフィット感のパーカーは、スタイルを重視するアクティブな人に最適です。このパーカーのダブルジップは着回しがきき、さまざまなシルエットで自由にクリエイティブな着こなしを楽しめます。
2. 快適な着用感のレギンス
「ナイキ ゼンビー ハイウエスト レギンスは発売以来、私のお気に入りです」とゴゾは語ります。「トレーニングにもヨガにも、家でくつろいだり、ちょっとした用事を済ませたりするのにも使えます。この着用感が気に入っているのです」。アンクル (9分丈) がゴゾの身長163cmに最適であるとも教えてくれました。
3. かわいいベビーセットとシューズ
アスレジャーは大人だけのものではありません。人生で出会うベビーやキッズたちのためのものでもあります。ゴゾは、大切な人たちのベビーやキッズに贈るNikeのギフトのアイデアはたくさんあると言います。ベビーには、NikeのシグネチャーであるFlyknit素材を使用し、使いやすい面ファスナーストラップを備えたナイキスウッシュ1がおすすめ。もう少し年上のキッズなら、スリッポンタイプのナイキ ダイナモ フリーシューズがあります。もちろん、シューズと合わせてキュートなセットアップも欠かせません。ゴゾのおすすめは、ロングスリーブのナイキ レディ セット！か、ショートスリーブのナイキ セットです。
Nikeトレーナー、ローレン・シュラムのショッピングリスト
1. スタイリッシュなライフスタイルのシューズ
Nikeのトレーナー、ローレン・シュラムが魅力に惹かれるものがあるとすれば、それは大胆で楽しいカラーのスニーカー。「ナイキのボメロ5シューズを履くたびに褒められます」とシュラムは言います。「一日中履いていても快適で、どんな服装にも合います」。特にピンクのカラーがお気に入りだそうです。
2. 軽快なランニングシューズ
「ランニングを始めようとしている人や、現在長距離を走っている人には、ナイキ ボメロ プラスのシューズが特におすすめ」とシュラムは語ります。「まるで雲の上を走っているような感覚で、おかげでほとんどのランニングが楽しみになりました」
3. 耐久性に優れたワークアウトシューズ
シュラムは、ジムでのトレーニングで、いつもジャンプしたり、ウェイトを持ち上げたり、器具を押したりしている人には、Metcon 10の購入をおすすめしています。「このモデルは、以前のものよりも柔軟性と反発力に優れているので、思いどおりの動きができます」とシュラムは言います。
Nikeトレーナー、ジョナ・ケストのショッピングリスト
1. 通気性に優れたショートパンツ
「『Nike Unlimited Dri-FIT 5』のバーサタイル ショートパンツは、太陽礼拝のポーズや短時間のHIITセッションを行うときでも、からだの動きに合わせてくれるので、私のお気に入りです」とNikeトレーナーのジョナ・ケストは言います。「裏地が適度なサポート力を発揮してくれるので、重ね着の必要がありません。生地も軽く、マイアミの暑さの中でも快適です」
2. フィット感のあるワークアウトトップス
ケストは、暖かい日や特に激しいワークアウトセッションではタンクトップの自由さを好むため、同じような考えを持つワークアウトに熱心な人へのギフトには、ナイキ プロ メンズ Dri-FIT タイト ノースリーブ フィットネス トップスをおすすめしています。「腕のバランスを取る動作でも動きを制限せず、ほとんど重さを感じません」とケストは言います。
3. 機能性に優れたトレーニングバッグ
新しいジムバッグは、特に頻繁に外出する人なら誰でも喜ぶでしょう。ケストのお気に入りは、ナイキ ブラジリア トレーニングダッフルバッグです。「このバッグは、リトリートからスタジオ、空港まで、どこへでも持って行きます」とケストは言います。「通気性の良いシューズポケットは、マットや衣類を清潔に保ち、着替えやノートパソコン、移動中の軽食を入れるのにちょうどいいサイズです」
4. 軽量なロードランニングシューズ
ギフトを贈る相手が熱心なロードランナーで、ときどきトラックでスピードトレーニングをする人なら、Nike Free Run 5.0 シューズを選べば間違いありません。「ハダシ感覚で履けて、短距離走や長距離ウォーキングに十分なクッションがあります」とケストは言います。「クラスの後に履いていても、足元が軽く感じられます」
5. 幅広いシーンで活躍するヨガマット
毎日ヨガをしない人でも、素敵なマットなら喜ぶでしょう。ナイキ リバーシブル ヨガマット (4mm) は、ワークアウトの後や長時間の立ち仕事の一日の後に、ストレッチの時間を思い起こさせるのにぴったりのギフトです。このNikeのギフトは、どんなタイプのヨガをする人にも最適です。「ビーチデッキでもリゾートの屋上でも、あらゆる場所でこのマットを使って指導してきました」とケストは言います。「片面は表面が滑りにくく、汗をかいてもマットの上で滑りません。もう片面は滑らかで、ゆっくりとした回復のためのフローに最適です。マットは軽量で持ち運びに便利でありながら、十分なサポート性を備えています」