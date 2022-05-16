完璧なフォワードランジのフォーム：ステップバイステップ

初心者はまずフォームを習得（後半を参照）。片脚8～10レップを2～3セットのペースでスタートしよう。自重を使い、毎回のクオリティーを意識すること。ゆっくり動きながら、きちんとフォームを整えよう。慣れている人なら、フォームを見直して問題がなければ、ウェイトをプラスして、レップとセットの数も増やそう。バリエーションを増やして負荷を加えてもいい。



どんなワークアウトでも、事前にモビライゼーションドリルを数分間こなしておけば臀部の柔軟性を高められる。また前もってアクティベーションドリルを入れると大臀筋が連携され、筋力にエンジンがかかって可動域が広がる。