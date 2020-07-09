プルアップで上半身を強化しよう

このプルアップの進化形では、異なる筋肉に働きかけたり、緊張状態にする合計時間（セット中に筋肉を鍛える時間のこと）を増やしたりすることで、負荷を上げていく。また、リングプルアップやマッスルアップなど、より高度な動きに取り組むための準備にもなる。



ワークアウトに取り入れるには、プルアップバー、ジャングルジム、または頭上に安定した水平なバーがあればOK。プルアップを完璧なフォームで確実に3-5回できるようになったら、次のどちらか、または両方のオプションに挑戦してみよう。目標は、できる限りの回数を1セットとして3-5セット。毎回デッドハング（その名の通り、両腕と両脚を伸ばしてぶら下がること）から始め、しっかりと体を動かすこと。慣れてきたら、回数とセット数を増やしてみよう。ただし、いつでも必ずフォームを正してから始めることが重要だ。