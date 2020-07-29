デッドバグの正しいフォーム：ステップバイステップ

デッドバグは、体と頭を連携させるドリル。単純な動きだからといって侮ってはいけない。低負荷だがフォームを極めるのは難しく、ジワジワと汗をかいていく。



デッドバグは見た目に反して、多大なエネルギーを使う自重エクササイズの1つ。簡単な動きに見えるが正しいフォームで行うと（「ゆっくりと正しく」の欄もチェック）、コアをハードに使うので周辺の筋肉が疲れてくることがすぐに体感できるだろう。トレーナーや理学療法士お墨付きの低負荷エクササイズで、背中を痛めずに腹筋を鍛えよう。安定性や体と頭の協調性、そして集中力アップにもつながる。Nikeマスタートレーナーのカースティー・ゴッドソーが、デッドバグに取り組むべき理由やその方法について紹介していく。