温浴と冷浴のメリット

高負荷ワークアウトの後に、すぐに体をリラックスさせたい場合はどうすればよいだろう？氷風呂に浸かる写真を投稿したロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームスやポルトガル代表サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドをまねて、蛇口をひねりたくなる人もいるかもしれない。ダレック博士によるとこのような冷浴は、これから痛みが生じることが分かっており、冷やして痛みを軽減したい場合（例えば、久しぶりのブートキャンプクラスの後）に有効だという。ただし、ワークアウトによっては、その後に冷水に浸かるとメリットよりデメリットの方が大きい場合があるので、注意しなければならないとダレック博士は付け加える。小規模ではあるが『Journal of Applied Physiology』に掲載された最近の研究では、レジスタンストレーニングの後に水風呂に浸かると、実際に筋肉の成長が阻害される可能性があることが明らかになった。



水風呂に浸かるなら、温度は11度から15度、時間は11分から15分がベストだとするレビューがある。冷水にはイブプロフェンのように、運動によって生じた炎症過程を阻み、痛みを軽減する効果があると言われており、一部の研究によると、冷水に浸かることで運動後最大4日間痛みを和らげられるという。



もちろん、氷浴にリラックス効果があることに疑問の余地はない。一方で、精神力を磨いたり、心を落ち着かせたりする方法としても利用されている。プロのアスリートであり、アメリカ海軍のネイビーシールズの一員でもあったジョシュ・ブリッジズは、氷浴を瞑想に例え、次のように語っている。「毎朝目が覚めたら、家の外に置いてある水風呂に直行します。そこの気温は多分1度くらいです。表面にできている氷を割ってなかに入ると、深呼吸しながら4分間つかります。これができれば、一日の残りの時間は楽勝です」