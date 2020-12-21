ストレスを減らして免疫力を高める

ストレスと病気の悪循環に陥らないためにはどうすればいいのか。そのヒントはこうだ。



1. 緊張の初期の兆候を見逃さない。

「多くの場合、心よりも体の方がずっと早くストレスを感じていることを教えてくれます」とワシントンDC在住の精神科医、エバ・ゲイモンドームズ医学博士は言う。不眠、体重の増減、胃腸障害、頭痛など、体に生じた問題を記録しておこう。このような問題は、ストレスが忍び寄っていることを、それが免疫システムに達するはるか前に示しているのかもしれない。



2. 健康的な生活を送ろう。

すでに健康的に過ごしているなら素晴らしいことだが、もしそうでなければ今から始めよう。定期的な運動、少なくとも7時間の睡眠、果物、野菜、脂肪分の少ないタンパク質（地中海料理など）を取り入れた食事によって、ストレスレベルが下がり、免疫システムが強化されるとスターンバーグ博士は話す。もし、それらすべてを実践することにストレスを感じたら（例えば休日などに）、少なくとも1つ優先することを決めておこう。



3. 大切な人とハグをしよう。

大切な人や家族と寄り添うと、結合ホルモンであるオキシトシンが分泌され、免疫を抑制するコルチゾールやストレスホルモンであるノルアドレナリンを低減するとマーシュ博士は言う。であれば、学術雑誌『サイコロジカル・サイエンス』に掲載された、ハグをすると病気をしにくくなるという研究にも納得がいく。体調が悪くなりかけたら、ひとまず、一緒に暮らしている人と過ごしていれば症状が和らぐかもしれない。マーシュ博士は、これはオキシトシンが痛覚閾値、幸福感、治癒プロセスに効果をもたらすからだと話しており、親身になって話を聞いてくれる人と話したり、仲の良い友人と一緒に過ごしたりするだけで、このホルモンが分泌されることに注目している。犬や猫といっしょに10分間丸まっているだけで、コルチゾールのレベルが下がる可能性があるとするワシントン州立大学の研究もある。



4. もっとマインドフルになろう。

「ストレスや不安を感じているとき、脳は身体が危害にさらされている状態とまったく同じように機能します」と認知行動療法の専門家でMind Your Strength CoachingのCEO、メラニー・シュモイス氏は説明する。「気持ちを落ち着かせて深呼吸し、視覚、嗅覚、聴覚を使って身の回りの環境に注意を向けると、危険はないことを脳が理解します。なぜなら、もし安全が本当に脅かされているなら、小休止できないからです」シュモイス氏は言う。「一度気持ちが落ち着くと、前頭前野という脳の論理的思考を司る部分が再び機能し始め、体内で安心感を生み出す思考を行うのです」



納得できただろうか？マインドフルネスに基づく療法と免疫システムを弱めるストレス、不安、うつ病の軽減は、200以上の研究のメタ分析により関連付けられている。マインドフルネスの瞑想によって、細胞の免疫力を向上させるとともに、ストレス関連の病気を減らすことができるとする別の研究レビューもある。



自分の環境に感覚を集中させることは、マインドフルネスの1つの方法である。また、アンドルー・ワイル博士の4-7-8呼吸法を実践し、呼吸に意識を集中させて、生活のストレス要因の除去を試みることもスターンバーグ博士は勧めている。これは、4つ数えながら鼻から息を吸い、7つ数えながら息を止め、8つ数えながらしっかり息を吐く、という呼吸法である。



5. 心が落ち着く活動を実践しよう。

先手を打つことが重要。「ストレスのないときに自分を振り返り、心を静める時間を取れば取るほど、ストレスが生じたときの対応能力が高まります」とゲイモンドームズ氏はいう。何をするのがベストなのか？同氏は心を落ち着かせるものなら何でもよいと言い、何もしないよりもする方がよいが、最低限20分間は1つの活動を行うことを勧めている。ウエイトリフティングをして気持ちが落ち着くなら、それもいいだろう。ヨガや読書でもいい。何を選ぶにせよ、心地良い睡眠や入眠につながり、安静時の心拍数、血圧、慢性的頭痛、腹痛を和らげ、集中力や生産性も高まるとゲイモンドームズ氏は言う。