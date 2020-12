ストレスを減らして免疫力を高める

免疫システムのしくみ

さっとおさらいしよう:免疫システムとは、有害なウイルスや細菌から体を保護する最強の防御ラインとして機能する、細胞やタンパク質で構成された複雑なネットワークである。その免疫システムを強化するには、健康の他の分野に注目する必要がある。今回は、免疫ネットワークに直接影響を及ぼすメンタルヘルスを取り上げる。



脳と体は密接に関わりあっているので、心が乱れていると身体の他の部分の健康も損なわれる。「すべての免疫器官、つまりリンパ節、脾臓、胸腺などは、脳幹から脊髄に達する神経によって密接に連携しています」と言うのは、アンドルー・ワイル統合医療センターのリサーチディレクターで『The Balance Within: The Science Connecting Health and Emotions』の著者、エスター・M・スターンバーグ医学博士だ。「ストレスを感じると、これらの神経から放出される化学物質が免疫細胞の正常な機能を妨げるのです」