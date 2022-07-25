レジスタンスバンドを使いこなす4つのヒント

筋肉の使用時間が伸びる

ウエイトトレーニングのようにテンション（張力）を生み出すには、バンドをただ伸ばせば良い。また、長く引き伸ばすほどより大きなテンションをかけることができる。「フリーウエイトと違ってレップの初めから終わりまでしっかりとテンションをかけることができるので、その分、筋肉が働く時間も増えるのです」と語るのはニューヨークにある理学療法施設、Good Reps Physical Therapyのオーナーで理学療法士であるズィーナ・ヘルナンデス博士だ。



博士はバイセップカールを例に説明する。ダンベルを使って二頭筋を鍛える場合、ダンベルを持ち上げたときにだけ筋肉が働き、下げるときには重力が張力に勝るため筋力はかからず、次のレップにはリセットされる。しかし、レジスタンスバンドを足裏に通して両手に端を持ちバイセップカールを行うと、レップを通して上腕筋に抵抗力がかかる。この場合、バンドが外れないようコントロールする際に重力に逆らう必要があるからだ。



コアをさらに鍛えられる

レジスタンスバンドで、たとえば脚のトレーニングをしているつもりでも、実はそのときコアにも負荷がかかっている。Nikeマスタートレーナーのフロル・ベックマンは次のように説明する。「エクササイズ全体を通してバンドをコントロールする必要があるということは、ダンベルを使ってトレーニングするときよりも、コアにある安定性を高める筋肉を連動させないといけないということです」動き方によっては、コントロールを保つために、上半身や下半身のあまり使われていない細かい筋肉を働かせることもできる。



いつものトレーニングでも活躍

けがからの回復期に、負荷をかけすぎることなく筋力強化を行う場合にもレジスタンスバンドが効果的だとヘルナンデス博士は言う。また、ベックマンは可動域とバランス性をアップするのにも最適だと付け加える（ミニバンドといわれる足幅よりも輪が小さくタイトなものよりも、伸縮性が高く大きい輪のものがおすすめ）。ベックマンはさらに、レジスタンスバンドは、難しいエクササイズをマスターする際のサポートにもなると言う。たとえば、プルアップ、ピストルスクワットに取り組む際のアシストとして使うことができるのだ。（「レジスタンスバンド トレーニング名」で検索して、専門家からの説明を参考にしてみよう。）



もちろん、これらの効果をものにするには正しく使用することが重要になる。まずは以下をチェック。