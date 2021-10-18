世界トップクラスのアスリートが、自分のシューズをハサミと接着剤で補修している。そんな光景を想像してほしい。

アダプティブアスリートのサラ・レイネルトセンは、市販のシューズからソールを剥ぎ取って、自分のランニングブレード（スポーツ専用の義足）に貼り付けたことがある。ブレードに付属していない競技用のトラクションを自作したのだ。

この応急処置の様子を見て、「もっと良い方法があるはずだ」と声を上げたのが、Nikeのトビー・ハットフィールド。経験豊富なイノベーターであり、陸上競技コーチの実績もある。そんないきさつから、Össurブランドのランニングブレード用クイックチェンジ・トラクションシステム「ナイキ ソール 1.0」が誕生した。ソールが摩耗したら、新しいトレッドにわずか数秒で交換できる。世界中のアダプティブアスリートにとって、実に画期的な製品だった。

初代ナイキ ソールは画期的な製品だったが、トビー自身が「完璧な製品ではなかった」と認めている。イノベーションにはゴールがないと信じるトビーらしい見解だ。その9年後、新しいアスリートとイノベーションがバトンを受け継ぎ、ソールの開発をさらに前進させた。

ナイキ ソール 2.0の誕生ストーリーを視聴して、以下のストーリーからプロジェクトを率いたジョージ・ザントス（デザイナー）の開発プロセスもチェックしよう。