プライマルトレーニングをルーチンに取り入れるメリット

後ろ脚で二足歩行をする犬は、ソーシャルメディアでも大人気。そんな姿を見れば誰もが笑顔になるだろう。では、人間の大人が手足を使ってハイハイ歩きをするのはどうだろう？かわいらしい姿ではないかもしれないが、これには驚くべきメリットがある。その理由をチェックしてみよう。

四足歩行の動物や人間の赤ちゃんの動きは、「プライマルムーブ」または「四足トレーニング（quadrupedal movement training＝QMT）」と呼ばれ、その歴史は人類が進化する前に遡る。四足トレーニングにはハイハイ歩きだけでなく、ベアプランク、クラブウォーク、インチワーム、ストライキング・スコーピオンズなどのエクササイズ（すべてYouTubeでチェック可能）も含まれる。ダウンドッグやフロッグジャンプもQMTの一種。これらのトレーニング名に、動物の名前が使用されていることに気づいただろうか。これは決して偶然ではない。

どのトレーニングにも、日常生活ではあまり行わない四つん這いの動きが入っている。少しまぬけに見えるかもしれないが、四足トレーニングには大きなメリットが。詳細を以下でチェックしてみよう。